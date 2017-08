Vetter gewinnt, Hartings chancenlos

National Rugby League Cowboys -

Speer-Weltmeister Johannes Vetter verbeugte sich vor Berlin, Diskus-Star Robert Harting gewann erneut das Bruder-Duell und Laufwunder Gesa Felicitas Krause konnte es wieder mal nicht fassen: Die deutschen Leichtathletik-Asse haben im Berliner Olympiastadion einmal mehr ein sportliches Feuerwerk abgebrannt.

Weniger als ein Jahr vor den Europameisterschaften in der Bundeshauptstadt stand die Generalprobe bei der 76. Ausgabe des Internationalen Stadionfestes ganz im Zeichen der deutschen Stars.

Wie schon bei der WM in London Anfang August blickte alles auf die deutschen Speerwerfer. Weltmeister Vetter warf nach zuletzt zwei Siegen beim Thumer und dem Bad Köstritzer Werfertag auch in Berlin am weitesten. Mit 89,85 m verwies der Offenburger Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena (86,07) klar auf Platz zwei. In London war Röhler gar nur Vierter geworden.

"Es war eine tolle Saison mit einem super Abschluss. Ich bin komplett am Ende", sagte der 24-Jährige, der sich nach seinem nächsten Sieg tief vor dem Berliner Publikum verbeugte: "Thomas und ich haben uns auf unglaublichem Niveau stabilisiert. Wir haben einen sehr guten Teamspirit." Der geschlagene Röhler blickte gleich Richtung Heim-EM. "Der deutsche Speerwurf ist top, und wir können uns auf spannende Wettkämpfe 2018 freuen", sagte der 25-Jährige: "Berlin ist auf jeden Fall bereit für die EM nächstes Jahr.

Robert und Christoph Harting mit schwachen Saisonende

Durchwachsener lief es für Lokalmatador Robert Harting. Der 32 Jahre alte London-Olympiasieger kam in der Diskus-Konkurrenz mit mäßigen 64,59 m auf Rang fünf, womit er jedoch immer noch seinen Bruder Christoph distanzierte. Der Goldmedaillengewinner der Sommerspiele von Rio de Janeiro setzte mit Platz acht und schwachen 62,83 m seiner indiskutable Saison ein Ende. Den Sieg holte der Olympia-Zweite Piotr Malachowski aus Polen (67,18).

Europameisterin Gesa Felicitas Krause lieferte indes mit dem neuen deutschen Rekord über 3000 m Hindernis ihr nächstes Meisterstück ab. In 9:11,85 Minuten blieb die 25-Jährige fast vier Sekunden unter ihrer Anfang Mai in Doha erzielten Bestmarke. "Ich bin froh, dass ich heute vor heimischem Publikum eine sehr gute Leistung zeigen konnte", sagte Krause. Es reichte für sie in der Endabrechnung zu Platz zwei hinter Norah Jeruto Tanui aus Kenia, die mit dem Meeting-Rekord von 9:03,70 Minuten die sechsbeste je gelaufene Zeit aufstellte.

Usain Bolt: Highlights und Meilensteine seiner Karriere © getty 1/25 Usain Bolt muss sich bei seinem letzten 100-Meter-Rennen bei der WM in London von Justin Gatlin geschlagen geben. Eine unfassbare Karriere geht zu Ende. Wir haben noch einmal auf die Highlights und Meilensteine des Jamaikaners zurückgeblickt © getty 2/25 19. Juli 2002, Kingston, Junioren-WM: Wer nicht gerade Jamaikaner oder ein Leichtathletik-Nerd ist, rätselt: Wer ist dieser schlaksige Bengel, der sich da im Nationalstadion keck der durch die Bank drei Jahre älteren Konkurrenz entgegenstellt? © getty 3/25 20,61 Sekunden später ist die Welt schlauer. Gestatten, Usain Bolt! Im Alter von 15 Jahren und 322 Tagen wird er über 200 m zum bis dahin jüngsten Junioren-Weltmeister. Unfassbares Talent hat der Knabe © getty 4/25 11. August 2005, Helsinki, WM: Bei seiner Olympia-Premiere scheitert er 2004 in Athen im Vorlauf über 200 m. Ein Jahr später erreicht Bolt bei seiner ersten WM das Finale über die halbe Stadionrunde, verletzt sich aber und humpelt als Letzter ins Ziel © getty 5/25 30. August 2007, Osaka, WM: Zwei Jahre nach dem bitteren Finale von Helsinki ist Bolt weiter gereift. Nach wie vor lässt ihn Trainer Glen Mills aber fast ausschließlich die 200 m laufen - zu unfertig erscheint ihm Bolts Laufstil für die 100 © getty 6/25 In Osaka sprintet er in 19,91 Sekunden hinter Tyson Gay (19,76) zu Silber. Es soll bis London 2017 Bolts einzige Niederlage in einem großen Finale bleiben - das Fehlstart-Drama von Daegu vier Jahre später einmal ausgeklammert © getty 7/25 31. Mai 2008, New York, Grand-Prix-Meeting: Glen Mills hat ein Einsehen und lässt seinen Schützling auf die 100 m los. Vier Rennen benötigt Bolt, dann ist er in Nummer fünf reif für den Weltrekord © getty 8/25 In New York City bleibt Bolt in 9,72 Sekunden zwei Hundertstel unter der Marke seines Landsmannes Asafa Powell. Der zweitplatzierte Weltmeister Tyson Gay staunt Bauklötze: "Es sah für mich so aus, als seien seine Knie auf meiner Kopfhöhe." © getty 9/25 16. August 2008, Peking, Olympische Spiele: Das 100-m-Finale ist das Rennen, das Bolt zur Legende macht: Wie er dem Feld voranfliegt, schon zehn Meter vor der Ziellinie jubelnd entschleunigt und am Ende in 9,69 Sekunden dennoch ein Weltrekord steht © getty 10/25 Es ist die Geburt eines Außerirdischen, der vier Tage später über 200 m in 19,30 Sekunden auch der zwölf Jahre alten Fabel-Marke von Michael Johnson den Garaus macht © getty 11/25 16. August 2009, Berlin, Weltmeisterschaften: Auf dem Höhepunkt seines Schaffens lacht Bolt all jenen ins Gesicht, die ihm mit menschlichen Grenzen kommen © getty 12/25 Dass jemand aus Fleisch und Blut jemals die 100 m in 9,58 Sekunden sprinten könnte, liegt bis zu jenem Sommerabend in Berlin außerhalb jeder Vorstellungskraft © getty 13/25 Dass Bolt 96 Stunden später auch über 200 m in 19,19 Sekunden alle Dimensionen sprengen wird, ist fast schon folgerichtig. Einen Tag vor seinem 22. Geburtstag ist er der Allergrößte © getty 14/25 Was er nicht ahnt: Seinem damaligen Leistungsniveau wird er bis ans Karriereende verzweifelt hinterherlaufen, bis heute und wohl auch für viele weitere Jahre sind die Marken von Berlin in Stein gemeißelt © getty 15/25 28. August 2011, Daegu, Weltmeisterschaften: Gold liegt an der Ziellinie parat, Bolt muss nur 100 m weit hinjoggen und es aufgreifen. Denkt man. Doch an jenem denkwürdigen Abend schafft es der schnellste Mann der Welt nicht einmal über die Startlinie © getty 16/25 Vor dem Startschuss zuckt Yohan Blake, Bolt geht zu früh aus den Startlöchern und wird disqualifiziert. 80.000 in Entsetzen vereinte Zuschauer sind mucksmäuschenstill. Bolt darf sich immerhin mit den Titeln über 200 m und in der Staffel trösten © getty 17/25 5. August 2012, London, Olympische Spiele: Das 100-m-Finale an der Themse wird das wohl populärste Ereignis der olympischen Geschichte - weltweit verfolgen geschätzte zwei Milliarden Menschen das Rennen © getty 18/25 Bolt läuft in 9,63 Sekunden zum Olympischen Rekord, aus dem Superstar ist ein globaler Megastar geworden © getty 19/25 11. August 2013, Moskau, Weltmeisterschaften: Bolt ist nicht mehr so entrückt wie in den Jahren zuvor. In 9,77 Sekunden holt er sich zwar seinen zweiten WM-Titel über 100 m, die Konkurrenz ist aber recht nahe dran © getty 20/25 Das Finale von Moskau bleibt allerdings aus einem anderen Grund in Erinnerung: Als Bolt, der den Blitz schon im Namen trägt, ins Ziel rennt, erhellt ein Gewitter den russischen Nachthimmel - die dazugehörenden Fotos werden ikonisch © getty 21/25 23. August 2015, Peking, Weltmeisterschaften: Die späte Schaffensphase des Usain Bolt gestaltet sich mühsam. Er selbst läuft seinen besten Zeiten hinterher, es reicht aber immer noch, um die Nummer eins zu sein © getty 22/25 In Peking wackelt der Mythos: Bolt hat eine miese Saison hinter sich, Kontrahent Gatlin wittert seine Chance. Aber: Mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung gewinnt Bolt das 100-m-Finale. Es ist der schwerste Sieg seiner Karriere © getty 23/25 14. August 2016, Rio de Janeiro, Olympische Spiele: Auch im langsamsten Finale seiner Karriere ist Bolt noch schnell genug, um Geschichte zu schreiben © getty 24/25 Als Erster holt er in 9,81 Sekunden das dritte 100-m-Gold, daraus wird in den folgenden Tagen das erste Dreierpack-Triple aus 100, 200 und Staffel (auch wenn er das 4x100-m-Gold später wegen des Dopingfalls seines Teamkollegen Nesta Carter verliert) © getty 25/25 Was damals niemand weiß: Das 200-m-Rennen von Rio war das letzte in der Karriere Bolts über diese Distanz, die er wie kein anderer prägte

Klosterhafen stark, Kugelstoßer Storl mit leichter Wiedergutmachung

Über die 1500 m sorgte die erst 20-jährige Konstanze Klosterhalfen für das nächste Ausrufezeichen. Sie gewann in persönlicher Bestzeit von 3:58,92 Minuten vor der Britin Eilish McColgan (4:01,60) und Susan Krumins aus den Niederlanden (4:02,25). Am Sonntag vor einer Woche hatte sie beim Diamond-League-Meeting in Birmingham bereits den 17 Jahre alten deutschen Rekord über 3000 m auf 8:29,89 Minuten gedrückt.

Ebenfalls Grund zur Freude hatte Kugelstoßer David Storl. Der Leipziger gewann mit 21,11 m und ließ den indiskutablen zehnten Platz von London und die jüngsten Querelen zumindest ein wenig vergessen. Storl hatte sich Anfang der vergangenen Woche von seinem langjährigen Trainer Sven Lang getrennt.

Dass mit den deutschen Frauen bei der EM auch auf der kurzen Distanz zu rechnen sein wird, bewiesen die Sprinterinnen. Lisa Mayer (11,14) aus Wetzlar siegte in ihrem Lauf über 100 m vor Gina Lückenkemper (11,16), die im Vorlauf der WM als erste Deutsche seit 26 Jahren in 10,95 Sekunden die 11-Sekunden-Marke unterboten hatte. Bei den Männern siegte der Jamaikaner Julian Forte in 9,91 Sekunden, der drittbesten Zeit in dieser Saison, Julian Reus (Wattenscheid) lief in 10,34 Sekunden auf Rang acht.