Harting gegen Harting beim ISTAF in Berlin

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Robert Harting gegen Christoph Harting, Olympiasieger gegen Olympiasieger: Beim 76. ISTAF der Leichtathleten in Berlin kommt es am 27. August zum nächsten Bruderduell im Diskusring. Das gaben die Macher des Traditionsmeetings am Montag bekannt. Zudem startet auch der große Rivale der Hartings, der polnische Weltmeister Piotr Malachwoski.

"Das ISTAF ist durch die Größe und die Innovationen natürlich immer noch mal ein Highlight zum Ende der Saison. Berlin ist meine Stadt, und ich freue mich immer sehr darauf, vor Tausenden heimischen Fans werfen zu dürfen", sagte London-Olympiasieger Robert Harting, der sich im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder für die anstehende WM an der Themse (4. bis 13. August) qualifiziert hat: "Vielleicht bringe ich ja sogar eine Medaille mit."

Christoph Harting hat nach seinem Goldcoup von Rio hingegen die WM-Qualifikation verpasst, will aber ebenfalls unbedingt im Berliner Olympiastadion werfen. "Das Erlebnis ISTAF spricht für sich", sagte der 27-Jährige: "Ich freue mich jetzt schon auf die aufgeheizte Stimmung und den Wettkampf."