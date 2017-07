Bolt: Rennen gewonnen, Leichtigkeit verloren

Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals

Kleine Mätzchen, der gewohnt schwache Start, danach behäbig wie ein Traktor: Superstar Usain Bolt hat auch beim letzten Eintages-Meeting seiner Karriere nicht überzeugt. Beim Diamond League in Monaco siegte der Jamaikaner über 100 m und lief in 9,95 erstmals in dieserm Jahr unter der Zehn-Sekunden-Marke. Von der berühmten Leichtigkeit seiner Glanzzeiten war zwei Wochen vor seiner Abschieds-WM in London allerdings nichts zu sehen.

"Unter zehn ist immer gut Ich bin auf dem Weg in die richtge Richtung, es bleibt aber noch eine Menge Arbeit zu tun", sagte Bolt. Nach seinem knappen Erfolg über den Amerikaner Isiah Young (9,98) ging Bolt eher verhaltend jubelnd auf die Ehrenrunde und wurde im Stade Louis II respektvoll beklatscht. "Die Stimmung in den Stadien werde ich vermissen, ich bin glücklich über meine Karriere, aber traurig, dass sie endet", sagte er.

Die große Show früherer Jahre lieferte Bolt aber nicht mehr ab. Der schnellste Mensch der Geschichte kam kaum aus den Blöcken, danach kämpfte er sich technisch unsauber und unter sichtlicher Anstrengung knapp an die Spitze. In der Weltrangliste schob sich der Weltrekordler (9,58) auf Platz sieben vor. Bei den anstehenden Titelkämpfen (4. bis 13. August) muss sich Bolt deutlich steigern, um zum vierten Mal den Königssprint zu gewinnen.

Speerwerfer Thomas Röhler setzt Ausrufezeichen

Für den deutschen Höhepunkt in Monaco sorgte der als deutscher Speer-Rekordler entthronte Thomas Röhler (Jena). Der Olympiasieger feierte nach zuletzt zwei Niederlagen gegen seinen Nachfolger Johannes Vetter (Offenburg) wieder einen Erfolg und setzte sich mit starken 89,17 m vor dem Tschechen Jakub Vadljech (85,43) durch. Vetter wurde Dritter.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Konstanz, der schlechteste Wurf war heute bei 86,80", sagte Röhler: "Der Schlüssel ist, einfach sein Ding zu machen und sich nicht zu stressen."

Im Stabhochsprung war für Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) schon mit übersprungenen 5,45 m Endstation, dies bedeutete den elften und letzten Platz für ihn. Der Frankfurter Homiyu Tesfaye wurde in einem immens schnellen 1500-m-Rennen in 3:33,47 Minuten starker Fünfter beim Sieg des Kenianer Elijah Monotei (3:28,80/Jahresweltbestzeit). Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid/12,82) wurde beim Sieg der US-Weltrekordlerin Kendra Harrison (12,51) Siebte.

400-m-Weltrekordler Wayde van Niekerk (Südafrika) musste sich mächtig strecken, um in 43,73 Sekunden Isaac Makwala aus Botswana (43,84) niederzuhalten. Olympiasiegerin Caster Semenya (Südafrika) erzielte über 800 m nach entspannter ersten Runde noch mit 1:55,27 Minuten eine persönliche Bestleistung.

Auch Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt bei Bolt überfragt

Bolt, der sich in diesem Jahr rar gemacht hatte und zuletzt über Rückenprobleme klagte, scheint auch der Besuch bei seinem Lieblingsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München nicht den entscheidenden Durchbruch gebracht haben. Ob er es zum Abschluss einer großen Laufbahn noch einmal mit den jungen Wilden aufnehmen und zum vierten Mal 100-m-Weltmeister werden kann, erscheint nunmehr fraglich - auf die 200 m wird er in London verzichten.

Dabei war die Gegnerschaft in Monaco nicht gerade von überragender Qualität. So waren US-Jungstar Christian Coleman, der die Jahresweltbestenliste mit 9,82 Sekunden anführt, und der kanadische Olympiazweite Andre de Grasse, der 2017 bereits windunterstützte 9,69 erzielt hat, am Freitagabend nur in einem Staffelrennen im Einsatz - dabei führt de Grasse die Diamond-League-Wertung über 100 m an.

De Grasses Coach Stuart McMillan hatte beklagt, dass Bolt angeblich keine stärkere Konkurrenz für Monaco gewünscht habe. Bolts Management dementierte dies umgehend.