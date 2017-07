Vetter mit deutschem Speer-Rekord

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 16:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 15:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale

Mit einem deutschen Rekord ist Johannes Vetter beim Leichtahtletik-Meeting in Luzern zur Nummer zwei der ewigen Speerwurf-Bestenliste aufgestiegen.

Der Offenburger erzielte am Dienstagabend im vierten Versuch 94,44 und verbesserte damit die erst rund einen Monat alte Bestmarke von Olympiasieger Thomas Röhler um 54 Zentimeter. Weiter als Vetter in Luzern warf seit der Einführung des neuen Speer-Models im Jahr 1986 nur der Tscheche Jan Zelezny vor 21 Jahren bei seinem Weltrekord von 98,48 m in Jena.

Vetter ist der vierte deutsche Speerwerfer mit einem Wurf über die 90-m-Grenze hinweg. Neben dem Olympia-Vierten und Röhler hatten 1995 auch schon Raymond Hecht (Wattenscheid) in Oslo mit 92,60 und Boris Henry (Saarbrücken) in Linz mit 90,44 weiter als 90 m geworfen.

In Luzern dominierte Vetter das Duell mit Röhler eindeutig und imponierte bei seinen fünf gültigen Versuchen mit insgesamt vier Würfen über 90 m. Dabei steigerte Vetter seine persönliche Bestmarke aus dem vergangenen Mai (89,68 m) kontinuierlich über 90,75 m, 91,06 m und 93,06 m bis zur Rekordmarke.

"Ich hatte schon bei dem 93-m-Wurf so viel Adrenalin", sagte Vetter zu seinem Lauf. Röhler, der als Nummer zwei der Jahresweltbestenliste für London ebenfalls als Titelkandidat gelten muss, hatte zu keiner Zeit eine realistische Chance auf eine Revanche für seine Niederlage in Erfurt.