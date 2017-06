Thompson und Blake siegen auf Jamaika

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson und Ex-Weltmeister Yohan Blake haben bei den jamaikanischen Leichtathletik-Meisterschaften in Kingston den Sprint über 100 m dominiert.

Thompson gewann in ihrer Olympia-Siegeszeit von 10,71 Sekunden, Blake lief in seiner Comeback-Saison mit 9,90 Sekunden seine beste Zeit seit fünf Jahren. Die Superstars Usain Bolt und Shelly-Ann Fraser-Pryce waren im National Stadium nicht am Start, Bolt (30) hatte in seinem letzten Sprint-Sommer vor zwei Wochen in 10,03 Sekunden Abschied vom jamaikanischen Publikum genommen.

Bei den US-Trials in Sacramento überzeugte Routinier Justin Gatlin. Der 35 Jahre alte Olympiasieger von Athen verwies in 9,95 Sekunden den aufstrebenden Christian Coleman (21/9,98) in die Schranken. Damit ist die Bühne für ein letztes großes Duell mit Bolt bei den Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) bereitet.

Der dritte Tag der US-Trials begann mit zwei Weltjahresbestleistungen. Quanera Hayes gewann die 400 Meter in 49,72 Sekunden und verbesserte in persönlicher Bestleistung die alte Marke von Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (49,77) um fünf Hundertstel. Über 100 Meter Hürden lief Jasmine Stowers in 12,47 Sekunden die bislang beste Zeit des Jahres.