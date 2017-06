"Kugelblitz" Montano startet trotz Babybauch

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Fr Live Tigers -

Titans AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals National Rugby League Sa 11:30 Roosters -

Storm AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals Rugby Union Internationals Sa 21:15 Argentinien -

Georgien AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1

Mit kugelrundem Bauch durch die Hitze von Sacramento: 800-m-Läuferin Alysia Montano hat bei den Trials der US-Leichtathleten einen aufsehenerregenden Auftritt hingelegt. Die 31 Jahre alte Olympiafünfte von 2012 trat zu den WM-Ausscheidungsrennen an, obwohl sie im fünften Monat schwanger ist.

Bei Temperaturen von 43 Grad Celsius landete Montano schließlich in einer Zeit von 2:21,40 Minuten abgeschlagen auf dem letzten Platz.

"Ich fühle mich großartig", sagte Montano stolz: "Ich habe richtig viel Wasser und Elektrolyte zu mir genommen. Es gibt Frauen, die leben in noch deutlich heißeren Teilen der Welt und können darauf nicht zurückgreifen." Für die Amerikanerin war es nicht der erste Lauf in "anderen Umständen". 2014 trat Montano ebenfalls schwanger bei den Trials an - damals war sie bereits im achten Monat.

"Ich habe von vielen Leuten gehört, die ich inspiriert habe", sagte Montano, die wegen anhängender Verfahren noch auf Olympia-Bronze von London hofft: "Ich repräsentiere Frauen, ich repräsentiere schwarze Frauen, ich repräsentiere schwangere Frauen. Das ist fantastisch."