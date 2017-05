5000 Meter: Klosterhalfen mit starker Zeit

Samstag, 20.05.2017

Die 20-Jährige, in diesem Jahr Silbermedaillengewinnerin bei der Hallen-EM in Belgrad über 1500 m, kam in 14:51,38 Minuten ins Ziel.

Nur Irina Mikitenko war 1999 bei ihrem deutschen Rekord von 14:42,03 Minuten schneller, Klosterhalfen stellte mit ihrer Zeit auch einen deutschen U23-Rekord auf. Neben der Leverkusenerin unterbot auch Hanna Klein (Schorndorf) in 15:17,14 die geforderte WM-Norm von 15:22,00.

