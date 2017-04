Halbmarathon: Erste Frau unter 65 Minuten

Samstag, 01.04.2017

Jepkosgei blieb dabei 14 Sekunden unter der erst im Februar aufgestellten Bestzeit ihrer Landsfrau und Weltmeisterin Peres Jepchirchir.

Bei ihrem Sieg stellte Jepkosgei an Zwischenmarken auch Rekorde über zehn Kilometer (30:05 Minuten) und 15 km (45:37 Minuten) auf. Der Sieg bei den Männern ging an den Äthiopier Tamirat Tola in 59:37 Minuten.

