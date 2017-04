Kenianischer Doppelsieg bei Boston-Marathon

Montag, 17.04.2017

Kiplagat, Marathon-Weltmeisterin von 2011 und 2013, lief in 2:21:52 als Erste ins Ziel. Die in Kenia geborene und nun für Bahrain startende Rose Chelimo wurde in 2:22:51 Zweite, Jordan Hasay aus den USA wurde Dritte (2:23:00).

Der kenianische Doppelsieg ist für die Langstreckenmacht eine willkommene Ablenkung, nachdem Marathon-Olympiasiegerin Jemima Sumgong Anfang des Monats mit einem positiven Test auf das Blutdopingmittel Epo für Negativschlagzeilen gesorgt hatte.

Seit langem steht Kenia wegen zahlreicher Dopingverfehlungen in der Kritik. Vergangenes Jahr war das Land von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vorübergehend auf der Liste der Nationen geführt worden, die als "non compliant" (nicht regelkonform) mit dem Anti-Doping-Code gelten. Wegen der zuvor unzureichenden Gesetzgebung hatte den Afrikanern sogar der Ausschluss von den Sommerspielen in Rio gedroht.

Der älteste Stadtmarathon der Welt war vor vier Jahren von Bombenanschlägen überschattet worden. Die Brüder Tamerlan und Schochar Zarnajew hatten im Zielbereich zwei Bomben gezündet, drei Menschen getötet und 264 weitere verletzt. Auf ihrer Flucht erschossen sie außerdem einen Polizisten.

