Skandal-Funktionär Lamine Diack eine "Geisel"

Montag, 06.03.2017

Lamine Diack, ehemaliger Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und früheres IOC-Mitglied, steht in Frankreich wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche unter Hausarrest. Unter seiner Präsidentschaft wurden in der IAAF Dopingfälle gegen Bezahlung vertuscht. Außerdem untersuchen französische Ermittler die Verstrickungen der Familie Diack in einen möglichen Korruptionsskandal um die Vergabe der Sommerspiele 2016 nach Rio de Janeiro und 2020 nach Tokio.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sprach von "ernsthaften Vorwürfen" und wies darauf hin, dass die Ringe-Organisation in dem laufenden Verfahren als Zivilkläger weiterhin verpflichtet sei, den Vorgang aufzuklären und die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft fortzusetzen.

