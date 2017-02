Storl gewinnt souverän fünften Kugelstoß-Titel

Samstag, 18.02.2017

Der 26-jährige Storl war erst am 5. Februar Vater eines Sohnes geworden und hatte noch am gleichen Tag mit 21,37 m Weltjahresbestleistung gestoßen. Nach dem enttäuschenden Platz sieben bei den Olympischen Spielen in Rio ist Storl inzwischen wieder verletzungsfrei. Lange hatte er mit den Folgen einer Knie-Operation zu kämpfen gehabt.

