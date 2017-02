Storl gewinnt Kugelstoß-Meeting in Potsdam

Mittwoch, 08.02.2017

Storl hatte am vergangenen Sonntag in seiner Geburtsstadt Rochlitz/Sachsen mit 21,37 m gewonnen.

Der Wettkampf in Potsdam, Vorbereitung auf die Hallen-Europameisterschaften in Belgrad (3. bis 5. März), wurde in einem speziellen Format ausgetragen. Nach zwei Qualifikationsstößen ging es im K.o.-Modus weiter. Im Finale schlug Storl schließlich Tomas Stanek (19,85). Der Tscheche hatte im Halbfinale noch 21,30 m gestoßen.

