Usain Bolt verliert Peking-Gold

Mittwoch, 25.01.2017

Bei den Sommerspielen in Rio hatte Bolt Geschichte geschrieben und als erster Sprinter bei drei Olympischen Spielen über 100 m, 200 m und in der 4x100-Staffel triumphiert. Bereits im Juni 2016 hatte die Tageszeitung Jamaika Gleaner von der positiven Probe Carters in Peking berichtet und über eine Aberkennung der Goldmedaille spekuliert. "Wenn es wirklich so kommt, es bestätigt wird und ich meine Goldmedaille zurückgeben muss, dann ist das kein Problem für mich", sagte Bolt damals.

"Das jamaikanische Team ist disqualifiziert. Alle Medaillen werden entzogen und müssen zurückgegeben werden", hieß es in der Mitteilung des IOC. Jamaika hatte in Peking in Weltrekordzeit Gold gewonnen, Zweiter wurde das Team aus Trinidad und Tobago. Das deutsche Quartett mit Tobias Unger, Till Helmke, Alexander Kossenow und Martin Keller rückt auf Platz vier vor.

Bolts Jagd nach dem "Triple-Triple" hatte zu den Highlights der Sommerspiele in Rio gehört. Der Superstar der Leichtathletik hielt dabei Wort. Mit dem Staffel-Sieg am 20. August hatte er sein Hauptziel erreicht: Seine neunte Goldmedaille, in seinem letzten olympischen Rennen.

Nach der WM in diesem Jahr in London wird Bolt zurücktreten. Mit acht olympischen Goldmedaillen liegt er weiterhin auf Platz drei der erfolgreichsten Leichtathleten der Geschichte. Vor ihm liegen nur Paavo Nurmi und Carl Lewis.

Nachtest entpuppte Doping

Bei einem Nachtest wurde bei Carter das Stimulans Methylhexanamin gefunden. Carter hatte mit Jamaika auch Olympia-Gold in London 2012 gewonnen und wurde zudem 2011, 2013 und 2015 Staffel-Weltmeister. Methylhexanamin war 2014 bei den Winterspielen in Sotschi auch bei Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle gefunden worden.

Geschwindigkeit, Schritte, Rekorde - Usain Bolt in Zahlen © getty 1/14 Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt. Fakt. Acht Goldmedaillen bei Olympia - zwei davon in Rio. Doch was steckt hinter seinem Erfolg? /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed.html © getty 2/14 "Die Leute kommen, um einen schnell rennen zu sehen. Aber sie kommen auch, um eine Show zu sehen, eine Performance... Die gebe ich ihnen." /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=2.html © getty 3/14 Bei der WM 2009 Berlin drückte Usain Bolt den Weltrekord auf 9,58 Sekunden, ein Gepard bräuchte 5,8 Sekunden für dieselbe Strecke. Seit 2008 ist Bolt in den großen Finals unbesiegt /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=3.html © getty 4/14 Im Vergleich zur Tierwelt ist Usain Bolt nicht gerade schnell. 37 km/h lief er bei seinem Weltrekord in London 2012. Ein Nilpferd schafft 30 km/h, selbst ein Känguru ist mit 70 km/h deutlich schneller als der schnellste Mensch /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=4.html © getty 5/14 Die absolute Höchstgeschwindigkeit von Usain Bolt ist noch höher: 45 km/h zwischen der 60- und 80-Meter-Marke - auch hier gilt: Schneller war kein Mensch jemals zuvor /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=5.html © getty 6/14 Für die 100 Meter braucht Bolt nur 41 Schritte. Jeder Step ist also im Durchschnitt 2,43 Meter lang /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=6.html © getty 7/14 Hartes Training? Eher ein Wunder der Natur. "Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, denke ich an die Chicks, an den Strand zu gehen, gut auszusehen. Ich mache das für die Frauen", Usain Bolt /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=7.html © getty 8/14 Nur einen Patzer erlaubte sich Usain Bolt: Bei der WM 2011 wurde er disqualifiziert. Fehlstart über 100 m. Egal: Er holte Gold über 200 m. /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=8.html © getty 9/14 Das Erfolgsrezept von Usain Bolt? "Ich stelle mir einfach vor, die anderen Läufer wären Spinnen. Dann bekomme ich riesige Angst." /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=9.html © getty 10/14 Die Ausnahmestellung von Bolt ist einfach zu beweisen: Seit alle Rennen mit elektronischer Zeitmessung erfasst wurden (1977), sackte der Rekord um 0,008 Sekunden pro Jahr. Bolt verbesserte die Fabelmarken um 0,010 Sekunden pro Jahr /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=10.html © getty 11/14 Hat Usain Bolt seinen Zenit überschritten? In der Saison 2016 rannte er in 9,88 s nur die viertschnellste Zeit über 100 m. Justin Gatlin (9,80), Trayvon Bromell (9,84) und Jimmy Vicaut (9.86) waren schneller /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=11.html © getty 12/14 Die Antwort auf diese Frage lieferte der Jamaikaner in Rio. Über die 100 Meter gab es in 9,81 Sekunden mal wieder Gold. Gatlin und Co. waren chancenlos /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=12.html © getty 13/14 Der angekündigte Weltrekord über 200 Meter gelang auf regennasser Bahn in Rio nicht. Dennoch wurde es in 19,78 Sekunden souverän der achte Olympiasieg /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=13.html © getty 14/14 Dennoch steht fest: Bolts Auftritte in Rio de Janeiro werden die letzten seiner Olympia-Karriere sein. Er hat schon angekündigt, sich nach der WM 2017 zur Ruhe zu setzen /de/sport/diashows/1608/olympia/usain-bolt-rekorde-fakten-speed,seite=14.html

In der besagten jamaikanischen Peking-Staffel lief neben Carter und Bolt auch Ex-Weltrekordler Asafa Powell. Dieser war 2013 positiv auf ein anderes Stimulans getestet und zunächst 18 Monate gesperrt worden, musste aber letztlich nur sechs Monate aussetzen. Schon damals geriet Carter unter Verdacht, da er sowohl mit Powell als auch mit weiteren positiv getesteten Sprintern zusammen trainierte.

Weitere Nachtests positiv

Ebenfalls bei Nachtests von Peking überführt wurde die Weit- und Dreispringerin Tatjana Lebedewa. Die Russin gewann 2008 in beiden Disziplinen jeweils Silber - und muss beide Medaillen nun abgeben.

Die 40-Jährige ist eine der Top-Leichtathleten ihres Landes. 2004 wurde sie Olympiasiegerin im Weitsprung, dazu 2007 in Osaka Weltmeisterin. Im Dreisprung holte sie 2001 und 2003 den WM-Titel.

Das IOC untersucht seit mehreren Monaten insgesamt 1243 Proben der Spiele von Peking und London neu. 98 Fälle sind bisher namentlich bekannt, davon 61 von Peking und 37 von London.

Alle Leichtathletik-News im Überblick