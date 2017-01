Doping: Kenias Top-Athleten unter Aufsicht

Dienstag, 10.01.2017

Das Programm soll den ramponierten Ruf der Läufernation nach zahlreichen Dopingskandalen wiederherstellen.

"Als Top-Leichtathletik-Nation können wir nicht weiter von der Welt in Zweifel gezogen werden", sagte Verbands-Chef Jackson Tuwei. Für Stars wie 800-m-Olympiasieger David Rudisha oder Speerwurf-Weltmeister Julius Yego werde eine Teilnahme an dem Programm, das von der neu gegründeten nationalen Anti-Doping-Agentur Kenias überwacht werden soll, zur Voraussetzung für die Teilnahme an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.

Seit langem steht Kenia wegen zahlreicher Dopingverfehlungen in der Kritik. Dutzende Sportler, darunter auch die dreimalige Siegerin des Boston-Marathons, Rito Jeptoo, wurden wegen Dopings gesperrt. Erst nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) das ostafrikanische Land als "non compliant" (nicht regelkonform) erklärt hatte, verabschiedete das kenianische Parlament kurz vor den Olympischen Spielen in Rio ein verändertes Anti-Doping-Gesetz.

