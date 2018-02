Hockey-WM: Frauen holen Gold, Männer verlieren Final-Drama

Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Finale NHL Live Rangers @ Jets NBA Live Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 NHL Wild @ Islanders NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien NBA Timberwolves @ Rockets Six Nations Irland -

Wales Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 Pro14 Scarlets -

Ulster NBA Magic @ 76ers

Es war alles angerichtet für eine ausgelassene Doppelgold-Party der deutschen Hockeyteams, doch nach dem dramatischen Ende herrschte großer Frust.

Ausgerechnet dem bis dahin so starken Männer-Team versagten im packenden Finale der Hallen-WM in Berlin die Nerven. Knapp 100 Minuten nach dem Titelgewinn der Frauen durch ein 2:1 (0:0) gegen die Niederlande musste sich die DHB-Auswahl dem Europameister Österreich mit 2:3 im Penaltyschießen geschlagen geben.

"Wenn du nicht mit dem Titel nach Hause gehst, ist es einfach nur scheiße", sagte Rühr völlig frustriert bei Sport1: "Da ist nichts positiv."

Nach 40 Minuten hatte es 3:3 (2:1) gestanden, die Tore für das zunächst dominante Team des Deutschen Hockey-Bundes hatten Kapitän Martin Häner (6.), Martin Zwicker (8.) und Torjäger Christopher Rühr (26.) mit seinem 19. Turniertreffer erzielt. Für den vierten Titel bei der insgesamt fünften Hallen-WM hat es trotzdem nicht gereicht. Dominic Uher (9.) und Michael Körper (33. und 39.), der auch den entscheidenden Penalty verwandelte, drehten die Partie zugunsten der Österreicher, die sich erstmals den Titel bei Hallen-Weltmeisterschaften sicherten.

Frauen siegen gegen Niederlande

Zumindest auf die Frauen war Verlass. Im Endspiel drehten Nike Lorenz (29./Siebenmeter) und Anne Schröder (32.) die Partie nach einem 0:1-Rückstand nach einer umstrittenen Strafecke durch Lieke van Wijk (26.). Deutschland ist nun auch bei den Frauen mit drei Titeln der Rekordhalter bei Hallen-Weltmeisterschaften.

"Es ist so geil, dass wir noch zurückgekommen sind. Wir haben das ganze Spiel dominiert und total verdient gewonnen", sagte Siegtorschützin Schröder bei Sport1. "Die Ecke war eine Frechheit", schimpfte Lorenz, "aber wir waren so stark, dass ich wusste, dass wir hier noch zurückschlagen können."

Umstellung auf Halle hat gut funktioniert

Beide deutsche Mannschaften waren mit viel internationaler Klasse an den Start gegangen - eine Heim-WM verpflichtet eben. Allerdings hatten viele Spieler und Spielerinnen nur wenig Erfahrung in der Halle, denn die Paradedisziplin ist in der Sportart das Feldhockey. Doch in beiden Fällen hat die Umstellung gut funktioniert, die Teams haben sich schnell gefunden und im Turnier teilweise berauschendes Hockey gespielt.

Ein Star sah die Titelkämpfe allerdings unfreiwillig nur am Fernseher: Moritz Fürste. Der zweimalige Olympiasieger ist frustriert, weil er für die WM in Berlin nicht nominiert wurde, obwohl er für diesen perfekten Abschied sogar ein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hatte. "Ich bin nicht im WM-Team und darüber bin ich einfach enttäuscht", schrieb der 33-Jährige bei Facebook.