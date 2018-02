Hallen-WM in Berlin: Hockey-Männer ziehen ohne Punkteverlust ins Viertelfinale ein

Open Sud de France Men Single Live ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Live Edinburgh -

Die deutschen Hockey-Männer sind bei der Hallen-WM in Berlin als Gruppensieger ohne Punkteverlust ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas dominierte den Exoten Trinidad und Tobago beim 10:2 (3:1) und gewann damit auch das fünfte Vorrundenspiele der Gruppe A.

Christopher Rühr gelangen mit vier Toren (25., zweimal 31., 38.) die meisten Treffer der Partie. "Dass wir die fünf Spiele wahrscheinlich gewinnen werden, damit hatten wir schon gerechnet. Dass wir das aber so souverän umsetzen, war nicht selbstverständlich", sagte der 24-Jährige.

Schon am Abend kämpft die männliche Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes gegen die Schweiz, die unter der Leitung des ehemaligen Frauen-Bundestrainers Michael Behrmann Vierter der Gruppe B wurde, um den Halbfinaleinzug.

Die Frauen treten am Nachmittag zu ihrem letzten Gruppenspiel gegen Australien an. Wie ihre männlichen Kollegen hatten sich die bisher ebenfalls ungeschlagenen DHB-Damen bereits am Vortag den Gruppensieg klar gemacht und stehen am Samstag im Viertelfinale.