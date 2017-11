Enttäuschender Abschluss für Hockey-Frauen

Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins

Die deutschen Hockey-Frauen haben das Finale der World League im neuseeländischen Auckland auf Platz sechs abgeschlossen.

Die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) verlor im Platzierungsspiel gegen den Weltranglistendritten Argentinien mit 0:4 (0:2) und beendete das erste Turnier unter dem neuen Bundestrainer Xavier Reckinger mit einer weiteren Enttäuschung. Zuvor war Deutschland im Viertelfinale gegen Südkorea (1:3 im Penaltyschießen) aus dem Titelrennen ausgeschieden.

Reckinger bezeichnete die deutliche Niederlage gegen Argentinien als "etwas enttäuschenden Abschluss" des Turniers. "Argentinien war in vielen Aspekten besser als wir, was man eingestehen muss", sagte der 33-jährige Belgier: "Bei der WM in August sind die Argentinierinnen auch in unserer Gruppe. So ist eine klare Aufgabe, dass wir bis dahin mehr auf Augenhöhe kommen."

Nach zwei Siegen zum Auftakt verlor das deutsche Team beim Finalturnier der World League drei Mal. "Es ist schon ziemlich enttäuschend für uns, weil wir das Turnier unbedingt mit einem Sieg beenden wollten", sagte DHB-Kapitänin Anne Schröder nach der Niederlage zum Abschluss und sprach von einer "Lehrstunde für uns. Aber das ist auch nichts Dramatisches, denn wir waren hier mit einem sehr jungen, zum Teil noch recht unerfahrenen Team. Wir können daraus viel lernen."