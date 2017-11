Hockey-Frauen scheitern im Viertelfinale

NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg

Die deutschen Hockey-Frauen sind beim Finale der World League im neuseeländischen Auckland in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Die Auswahl des DHB unterlag Südkorea unglücklich mit 1:3 im Penaltyschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 (1:1) gestanden.

Nike Lorenz brachte Deutschland in der neunten Minute zunächst in Führung. Hyejin Cho und Heesun Jang drehten die Partie für die Asiatinnen, ehe Marie Mävers in der 36. Minute das 2:2 gelang. Der zweite Treffer von Lorenz (42.) reichte nur für das Penaltyschießen, da Seunga Park eine Minute danach ausglich.

Deutschland hatte zum Auftakt Olympiasieger England mit 2:0 bezwungen und gegen die vom früheren Bundestrainer Jamilon Mülders betreuten Chinesinnen 3:0 gewonnen. Durch die 1:4-Niederlage gegen Argentinien hatten die deutschen Hockey-Frauen den Sieg in der Gruppe B verpasst.