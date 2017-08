Fürste in Hall of Fame aufgenommen

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single Live ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Moritz Fürste ist in die Hall of Fame der europäischen Hockeyföderation (EHF) aufgenommen worden. Dies gab der Verband am Rande der EM in Amsterdam bekannt.

"Das ist eine große Ehre", sagte Fürste, er habe nicht mit der Auszeichnung gerechnet. Das langjährige Aushängeschild hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei Olympia in Rio 2016 seine internationale Karriere beendet.