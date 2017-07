Hockey-Männer im World-League-Finale

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr Live ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr Live ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 National Rugby League So 06:00 Dragons -

Die deutschen Hockey-Männer haben beim Halbfinalturnier der World League in Johannesburg das Finale erreicht. In der Runde der letzten Vier setzte sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gegen Spanien mit 4:3 (1:1, 0:1) im Penaltyschießen durch und spielt am Sonntag (18.00 Uhr live auf DAZN) um den Turniersieg.

"Wir hatten heute das nötige Glück", sagte Kapitän Mats Grambusch. "Allerdings haben wir das Penaltyschießen auch geübt in den vergangenen Tagen". Im zweiten Halbfinale stehen sich Weltmeister Australien und Belgien gegenüber (Freitag, 19 Uhr). Die vier Halbfinalisten haben die WM-Teilnahme sicher.

Ricardo Sanchez (15.) brachte den olymischen Silbermedaillengewinner 2008 in Führung, ehe Ferdinand Weinke (55.) kurz vor Spielende den Ausgleich erzielte. Nach jeweils fünf Schützen stand es im Penaltyschießen 2:2. Im Sudden Death trat Sergi Enrique an und war erneut erfolgreich, aber auch Mats Grambusch verwandelte seinen zweiten Versuch. Nachdem Tobias Walter den siebten spanischen Schuss abgewehrt hatte, traf Christopher Rühr den entscheidenden Penalty flach ins Tor.

Durch den Einzug ins Halbfinale qualifizierte sich die Auswahl des DHB bereits für das Finalturnier der World League im indischen Bhubaneswar (1. bis 10. Dezember - live auf DAZN), wo auch vom 28. November bis 16. Dezember 2018 die WM-Endrunde stattfindet. Durch das Erreichen des Halbfinals in Johannesburg hatten die deutschen Hockey-Herren ebenso wie die Frauen bereits das Ticket für die WM gelöst. Die Frauen spielen in London (21. Juli bis 5. August 2018 - live auf DAZN) um den WM-Titel.