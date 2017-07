Lockerer Auftaktsieg für Hockey-Herren

Erlebe

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem lockeren Erfolg ins Halbfinalturnier der World League in Johannesburg gestartet.

Das Team des neuen Bundestrainers Stefan Kermas setzte sich gegen den klaren Außenseiter Ägypten mit 5:0 (2:0) durch. Bei den Spielen in Südafrika werden Tickets für die WM 2018 vergeben, ein fünfter Platz bei dem Zehn-Nationen-Turnier würde dem deutschen Team reichen.

"Wir haben heute viel investieren müssen, um gegen diesen unorthodoxen, tief stehenden Gegner zum Erfolg zu kommen", sagte Kermas: "Insgesamt ein gemischtes Fazit und wir wissen, dass wir gegen andere Gegner bessere Leistungen brauchen, um erfolgreich zu sein."

Nach zähem ersten Viertel brachten Marco Miltkau (23.) und Tom Grambusch per Strafecke (27.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes in Führung. Dieter-Enrique Linnekogel (37.), Jonas Gomoll (52.) und Timm Herzbruch (53.) erhöhten nach dem Seitenwechsel für das deutsche Team, das sich im Turnierverlauf noch zielstrebiger zeigen muss.

Am Donnerstag (18.00 Uhr live auf DAZN) steht für das Kermas-Team mit einem Duell gegen Gastgeber Südafrika die nächste Prüfung an. Die deutschen Damen messen sich nach bislang einem Sieg und einem Unentschieden am Freitag (18.00 Uhr live auf DAZN) mit den starken Engländerinnen.