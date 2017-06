Alle Infos zu den Halbfinals der Hockey Weltliga

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 ATP The Boodles: Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 ATP The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 ATP The Boodles: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 ATP The Boodles: Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Die FIH World Hockey League neigt sich dem Ende entgegen. Im Juni starten die Halbfinals, SPOX hat den Überblick über Format, Zeitplan, Teilnehmer und Livestream zu einem der wichtigsten Hockey-Turniere der Welt.

Was ist die FIH World Hockey League (FIH Hockey Weltliga)?

Die World Hockey League wurde 2012 vom Welthockeyverband FIH ins Leben gerufen. Seitdem fanden zwei Ausgaben statt, die Saison 2016/17 ist die dritte Veranstaltung dieser Art.

In der Weltliga duellieren sich Nationalmannschaften der Damen und Herren um die Qualifikation an den Olympischen Sommerspielen sowie den Hockey Weltmeisterschaften. Das Gesamtturnier erstreckt sich über mehr als ein Jahr, die aktuell laufende Saison dauert insgesamt 20 Monate. In diesem Zeitraum werden zwei Runden gespielt, ehe die Halbfinals und die Finals stattfinden.

Wann und wo finden die Halbfinals der World Hockey League 2017 statt?

Die Halbfinals der Damen finden vom 21. Juni bis 2. Juli 2017 in Brüssel (Belgien) und vom 8. bis 23. Juli 2017 in Johannesburg (Südafrika) statt. Bei den Herren werden die Semifinals vom 15. Juni bis zum 25. Juni 2017 in London (England) und vom 9. bis 23. Juli in Johannesburg (Südafrika) gespielt. Die Finalrunde der Frauen läuft vom 18. bis 26. November 2017 in Auckland (Neuseeland), die der Männer vom 1. bis zum 10. Dezember 2017 in Bhubaneswar (Indien).

Wie laufen die Halbfinals der FIH World Hockey League ab?

Es gibt zwei Turniere mit je zehn Nationen. Wie bereits in der Runde zuvor werden die Mannschaften in Vierergruppen aufgeteilt, bevor eine Platzierungsphase mit Viertelfinale ausgetragen wird. An den Semifinals dürfen die Gastgeber sowie acht Qualifikanten aus der zweiten Runde und Teams, welche sich über die Weltrangliste qualifiziert haben (WRL), teilnehmen.

Teilnehmer der Semifinals der FIH World Hockey League 2017:

Teilnehmer Damen Teilnehmer Herren China Argentinien Italien Niederlande Australien Indien Malaysia England Niederlande Südkorea Schottland Kanada Neuseeland Pakistan Spanien Malaysia Südkorea China Belgien Schottland Japan Australien Irland Deutschland Deutschland Belgien Polen Neuseeland USA Spanien Chile Irland Südafrika Südafrika Indien Japan Argentinien Frankreich England Ägypten

So lief das erste Weltliga-Halbfinale der Herren in London:

Das erste Semifinale der Männer in London (England) entschieden die Niederlande für sich. Im Finale bezwangen die Holländer Olympiasieger Argentinien mit 6:1. Der Endstand:

Mannschaft Platzierung Niederlande 1 Argentinien 2 England 3 Malaysia 4 Kanada 5 Indien 6 Pakistan 7 China 8 Südkorea 9 Schottland 10

Wo kann ich die FIH World Hockey League sehen?

DAZN überträgt die Weltliga im Livestream. DAZN ist das "Netflix des Sports" und kann auf jedem PC und Mac, per App auf Android- und iOS-Smartphones und -Tablets sowie auf Spielekonsolen wie der PS4 empfangen werden. Außerdem im Angebot: Google Chromecast, Amazon Fire-TV und Co.

Im ersten Monat ist DAZN kostenlos. Anschließend sind 9,99 Euro pro Monat fällig.

Bisherige Sieger der FIH World Hockey League: