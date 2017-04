Köln siegreich im Viertelfinale

Sonntag, 16.04.2017

Der zweite deutsche Viertelfinalist, der Mannheimer HC, spielt am Ostermontag (13.15 Uhr) gegen den Wimbledon HC aus England. Das Finalturnier steigt am 3./4. Juni in Brasschaat bei Antwerpen. Rekordgewinner der Euro Hockey League ist der dreimalige Sieger UHC Hamburg.

