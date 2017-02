Hamburg zum zweiten Mal deutscher Meister

Sonntag, 05.02.2017

Den entscheidenden Strafschuss für den UHC verwandelte Nationalspielerin Katharina Otte. Torfrau Yvonne Frank parierte daraufhin gegen Harvestehudes Franziska Hauke. Bis kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hatte der UHC bereits mit zwei Treffern vorne gelegen, musste aber letztlich noch ins Shootout.

Im Halbfinale des Final Four hatte der UHC am Samstag den Düsseldorfer HC mit 3:1 geschlagen. Titelverteidiger Mannheimer HC war überraschend mit 3:4 an Harvestehude gescheitert.

Bei den Männern stehen sich im Endspiel ab 14.00 Uhr Rekordmeister Rot-Weiss Köln und der Mannheimer HC gegenüber.

