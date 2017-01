Torhüter Jacobi beendet Karriere

Dienstag, 17.01.2017

Der Spieler vom UHC Hamburg, der den Goldtriumph 2012 in London als Ersatzmann erlebte, will sich in Zukunft ganz der Immobilien-Internetplattform widmen, die er letztes Jahr als Start-up gründete. Auch der langjährige Kapitän Moritz Fürste, Oskar Deecke, Oliver Korn, Linus Butt und Florian Woesch hatten zuletzt ihren Rücktritt verkündet.