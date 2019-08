Darts Masters in Melbourne live sehen: Tag 1 heute im TV und Livestream verfolgen

Beim Darts Masters in Melbourne wird am heutigen Freitag die 1. Runde ausgetragen. Hier erfahrt ihr, wo ihr den ersten Tag des Masters im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts Masters in Melbourne

Darts Masters: Wann und wo findet das Turnier statt?

Das Melbourne Masters ist das zweite der beiden PDC-Turniere, das 2019 in Australien ausgetragen wird, nachdem sich in der vergangenen Woche Damon Heta sensationell in Brisbane zum Champion krönte. Das Event findet zum dritten Mal statt und wird in der Melbourne Arena ausgetragen.

Nachdem am heutigen Freitag die Spiele der 1. Runde auf dem Programm stehen, wird bereits morgen in Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel der Sieger des mit 60.000 Pfund dotierten Turniers ermittelt.

Melbourne Masters: Darts heute live im TV und Livestream

Das Darts Masters in Melbourne ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen überträgt DAZN beide Turniertage live und exklusiv. Der Streamingdienst geht am Freitag um 10.30 Uhr auf Sendung und begeleitet alle Partien des Tages bis zum letzten Wurf. Dies gilt auch für die Matches am Samstag, wenn die Entscheidung um den Turniersieg fällt.

Ihr habt die Möglichkeit, DAZN für einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend kostet ein Monatsabo 11,99 Euro. Alternativ könnt ihr auch ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abschließen, sodass sich die monatlichen Kosten auf knapp 10 Euro reduzieren.

Darts in Melbourne: Die 1. Runde im Überblick

Alle Masters laufen nach einem einheitlichen Format ab: Acht eingeladene PDC-Spieler treten gegen acht Akteure an, die sich über regionale Qualifikationsturniere einen Startplatz erspielen können. Kyle Anderson und Corey Cadby erhielten eine Wildcard für die Veranstaltung in Brisbane.

Uhrzeit Spieler 1 (PDC) Spieler 2 (Ozeanien) 10.30 Uhr Simon Whitlock Mick Lacey Im Anschluss Raymond van Barnefeld Haupai Puha Im Anschluss Daryl Gurney (3) Kyle Anderson Im Anschluss Gary Anderson James Bailey Im Anschluss Peter Wright (1) Corey Cadby Im Anschluss James Wade Damon Heta Im Anschluss Michael van Gerwen (4) Tim Pusey Im Anschluss Rob Cross (2) Robbie King

Melbourne Masters: Diese Preisgelder werden gezahlt

Während in der ersten Runde im Format Best-of-11-Legs gespielt wird, sind am Finaltag jeweils acht gewonnene Legs zum Sieg notwendig. Dann können die Teilnehmer folgende Preisgelder kassieren:

Sieger 20.000 Pfund Finalist 10.000 Pfund Halbfinalisten 5.000 Pfund Viertelfinalisten 2.500 Pfund Achtelfinalisten 1.250 Pfund Gesamt 60.000 Pfund

World Series of Darts 2019: Termine und Sieger

Titelverteidiger beim Melbourne Masters ist Peter Wright, der sich den Titel im vergangenen Jahr sicherte. Ein besonderes Augenmerk dürfte auf Damon Heta liegen, der in der Vorwoche sensationell das Brisbane Masters für sich entschied und dabei unter anderem Gary Anderson und Rob Cross ausschaltete.