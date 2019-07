Darts World Matchplay: Rob Cross und Daryl Gurney ziehen ins Halbfinale ein

Am zweiten Viertelfinaltag des World Matchplay (das komplette Turnier gibt es live auf DAZN zu sehen) in Blackpool haben Rob Cross und Daryl Gurney den Sprung ins Halbfinale geschafft. Cross besiegte Stephen Bunting mit 16:14, Gurney setzte sich mit 16:13 gegen Peter Wright durch.

Im ersten Spiel des Tages trafen die beiden Engländer Rob Cross und Stephen Bunting aufeinander. Während die Anwesenheit von "Voltage" Rob Cross im Viertelfinale keine Überraschung war, hat Bunting auf seinem Weg bereits den an Nummer sieben gesetzten Gerwyn Price in Runde 1 und den an zehn gesetzten Ian White im Achtelfinale aus dem Turnier befördert.

Cross erwischte mit einer 9:4-Führung den besseren Start in die Partie. Bunting, der auch seine beiden vorherigen Partien nach Rückstand für sich entscheiden konnte, kämpfte sich noch heran und konnte zum 10:10 ausgleichen. Bis zu einem Stand von 14:14 konnte Bunting noch mitgehen, dann holte sich Cross aber die beiden entscheidenden Legs. Mit insgesamt 13 180ern im Matchverlauf und einem Drei-Dart-Average von 101,83 steht Cross damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale des World Matchplay.

Die zweite Viertelfinalepartie des Tages war ein absoluter Krimi: Lange Zeit waren Daryl Gurney und Peter Wright gleichauf, ehe Gurney beim Stand von 13:13 erst seinen eigenen Anwurf gewann und im anschließenden Leg das Break zum 15:13 schaffte. "Super Chin" machte anschließend den Sack zu.

Gurney stand bereits 2017 im Halbfinale des World Matchplay, damals war gegen den heutigen Gegner Peter Wright Schluss. Am Samstag treffen im ersten Halbfinale (ab 20 Uhr live auf DAZN) Glen Durrant und der Bully Boy Michael Smith aufeinander. Den zweiten Finalteilnehmer machen dann Cross und Gurney unter sich aus.

World Matchplay: Die Viertelfinalergebnisse am Freitag