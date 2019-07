Darts World Matchplay: Irres Comeback! Rob Cross düpiert Daryl Gurney und steht im Finale

Rob Cross ist im Halbfinale des World Matchplay ein unglaubliches Comeback gelungen. Der Weltmeister von 2018 lag gegen Daryl Gurney zweimal naehzu unaufholbar zurück, schaffte am Ende aber doch noch den Sprung ins Finale. Auf wen The Voltage dort am Sonntag trifft entscheidet sich im zweiten Halbfinale des Abends zwischen Glen Durrant und Michael Smith (JETZT live auf DAZN).

Im legendären Winter Gardens in Blackpool setzte sich Gurney nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schnell ab. Beim Stand von 4:4 im Modus First to 18 Legs, bekam Cross Probleme beim Checkout.

Das nutzte Gurney und schraubte die Führung auf 10:4 hoch. Ein absolutes Highlight dabei: Das 124er Finish zum 9:4, das gleichzeitig auch der höchste Checkout von Super Chin im ganzen Spiel war.

World Matchplay: Rob Cross gelingt "Comeback für die Ewigkeit"

Als Cross beim Stand von 6:12 aus Sicht des Briten drei Pfeile nicht nutzen konnte, um 72 Punkte zu checken, schien die Partie endgültig entschieden. Doch Cross berappelte sich, schraubte sein Scoring in die Höhe und kam immer näher heran. Cross holte sich nur noch das 24. Leg zum 15:9, anschließend dominierte Cross und Gurney bekam den vielzitierten "Double Trouble".

Cross holte sich die acht folgenden Legs und Gurney haderte immer mehr mit dem Publikum im Winter Gardens. Am Ende nutzte er gerade einmal 28,3 Prozent seiner Würfe auf das Doppel. Cross hingegen steigerte seine Doppelquote im Matchverlauf auf knapp 37 Prozent und hatte darüber hinaus den besseren Drei-Darts-Average (96,64 - 92,46).

Als Cross seinen zweiten Matchdart auf die Doppel 16 verwertete, war das "Comeback für die Ewigkeit", wie die PDC den Cross-Sieg via Twitter bezeichnete, perfekt. The Voltage wollte sich nach dem Spiel jedoch nicht selbst mit Ruhm bekleckern und haderte mit seinem Spiel. "Es fühlt sich nicht so an, als hätte ich es verdient. Ich denke, Daryl war der bessere Spieler", sagte Cross bei Sky Sports.

Auf wen Cross am Sonntag im Finale des World Matchplay trifft, entscheidet sich im zweiten Halbfinale zwischen Glen Durrant und Vizeweltmeister Michael Smith.

Während sich der Bully Boy auf dem bestem Weg zur Wiedergutmachung einer verkorksten Premier-League-Saison befindet, ist Durrant die große Überraschung beim diesjährigen World Matchplay. Der Serien-Weltmeister der BDO wechselte er 2019 zur PDC und schlug in Blackpool unter anderem den Weltranglistenersten und Turnierfavoriten Mcihael van Gerwen.