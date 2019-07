US Darts Masters 2019 heute live im TV und Livestream sehen

Heute Abend beginnt das US Darts Masters in Las Vegas. Mit dabei sind Größen wie Michael van Gerwen, Gary Anderson und Peter Wright. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo er das Event im Mandalay Bay Resort live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die US Masters auf DAZN!

US Darts Masters 2019 live auf DAZN

Am heutigen Donnerstag startet das US Darts Masters im Mandalay Bay Resort in Las Vegas. Und Ihr könnt dank DAZN live dabei sein, wenn Gary Anderson zur Titelverteidigung antritt. Zusammen mit sieben weiteren Topstars aus der PDC tritt er gegen acht amerikanische Qualifikanten in der Stadt der Sünde an.

Der Streaming-Service DAZN ist an beiden Tagen live dabei, wenn die PDC World Series of Darts Halt in der Spielermetropole von Nevada macht. Sendebeginn ist um 21 Uhr, die zweite Session startet dann in der Nacht zum Freitag ab 3 Uhr.

Die erste Runde des US Darts Masters

Die Duelle beginnen ab 21 Uhr MESZ und finden in dieser Reihenfolge statt:

Gerwyn Price - Gary Mawson

Nathan Aspinall - Shawn Brenneman

Daryl Gurney - Daniel Baggish

Michael Smith - Jim Long

Rob Cross - Leonard Gates

Gary Anderson - Elliot Milk

Peter Wright - Jeff Smith

Michael van Gerwen - Darin Young

Der Modus ist dabei Best-of-11-Legs.

US Darts Masters: Die letzten Gewinner

Nach 2011 fand das Turnier erst 2017 wieder statt, seit dann auch im Rahmen der World Series of Darts. Dies sind die bisherigen zwei Gewinner seit Wiedereinführung des Turniers in Las Vegas: