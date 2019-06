World Cup of Darts: Die zweite Runde mit Deutschland heute live auf DAZN

Beim World Cup of Darts in Hamburg steht heute die zweite Runde auf dem Programm, auch das deutsche Team um Max Hopp und Martin Schindler ist noch mit dabei. Hier erfahrt ihr, wo ihr alle Spiele heute verfolgen könnt.

World Cup of Darts: Die zweite Runde live auf DAZN

In diesem Jahr überträgt der Streaming-Dienst DAZN alle Spiele des World Cup of Darts live und in voller Länge mit deutschem Kommentar. Dementsprechend könnt ihr auch alle Zweitrundenspiele heute live verfolgen, die Übertragung startet kurz vor der ersten Partie um 13 Uhr zwischen Südafrika und Neuseeland.

World Cup of Darts: Alle Partien heute im Überblick

Die beiden Deutschen treten heute schon in der Mittagssession ab 13 Uhr an, Gegner sind die Belgier Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh, die in Runde eins das Team aus Hongkong mit 5:1 besiegten.

Uhrzeit Team 1 Team 2 ab 13 Uhr Südafrika Neuseeland Singapur Japan [2] Schottland Schweden [7] Belgien Deutschland ab 19 Uhr [5] Australien Kanada [8] Österreich USA [1] England Irland [4] Niederlande Polen

World Cup of Darts: Wer bricht die englisch-niederländische Domäne?

Der World Cup of Darts findet seit 2010 mit einer Ausnahme jedes Jahr statt, bisher konnten sich nur die Engländer und Niederländer die Weltmeister-Krone aufsetzen.

Phil Taylor, der inzwischen zurückgetreten ist, sein Partner Adrian Lewis sowie Raymond van Barneveld wurden jeweils schon viermal Weltmeister und sind damit Rekordhalter.

In diesem Jahr könnte auch Michael van Gerwen in diesen legendären Kreis vorstoßen. Er tritt mit seinem Partner Jermaine Wattimena in Hamburg an.

PDC Dart World Cup: Die deutschen Hoffnungsträger

Zum dritten Mal hintereinander treten Max Hopp und Martin Schindler für Deutschland beim World Cup of Darts an, im letzten Jahr kam das Aus im Viertelfinale gegen den späteren Gewinner aus den Niederlanden.

In diesem Jahr hatte das deutsche Duo aber Glück und wurde in den einfacheren Turnierast gelost. Im Viertelfinale könnten zwar die Schotten mit Gary Anderson und Peter Wright lauern, den Niederländern und Engländern würde Deutschland aber bis ins Finale aus dem Weg gehen.

World Cup of Darts: Die bisherigen Gewinner