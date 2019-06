Die Finalspiele des World Cup of Darts heute live auf DAZN

Beim World Cup of Darts stehen heute alle Finalspiele ab dem Viertelfinale an. Hier erfahrt ihr, wo ihr alle Partien der Darts-WM live und in voller Länge verfolgen könnt.

Der World Cup of Darts heute live auf DAZN

In diesem Jahr hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte am World Cup of Darts gesichert und überträgt alle Spiele mit deutschem Kommentar live und in voller Länge. Auch heute beginnt die Übertragung wieder kurz vor der ersten Viertelfinalpartie um 13 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator : Elmar Paulke

: Elmar Paulke Experte: Robert Marijanovic

Neben dem World Cup of Darts könnt ihr bei DAZN aber auch verschiedenste andere Sport-Ereignisse live verfolgen:

World Cup of Darts: Der heutige Zeitplan

In der Nachmittagssession stehen die vier Viertelfinalduelle auf dem Programm, bevor dann heute Abend entschieden wird, wer der Nachfolger von Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld wird.

Uhrzeit Runde Team 1 Team 2 ab 13 Uhr Viertelfinale [2] Schottland Belgien Viertelfinale Neuseeland Japan Viertelfinale Irland [8] Österreich Viertelfinale Kanada [4] Niederlande ab 19 Uhr Halbfinale Irland/Österreich Kanada/Niederlande Halbfinale Schottland/Belgien Neuseeland/Japan Finale tba tba

World Cup of Darts: Deutschland scheitert schon in Runde 2

Große Enttäuschung herrschte gestern im deutschen Lager: Max Hopp und Martin Schindler kamen bei der Veranstaltung in Hamburg nicht über die zweite Runde hinaus, unterlagen Belgien mit 2:0.

Sowohl Hopp, als auch Schindler unterlagen ihren belgischen Gegnern, der Traum vom ersten Halbfinaleinzug in der Geschichte ist damit früh ausgeträumt. Im vergangenen Jahr erreichten die beiden noch das Viertelfinale, wo dann gegen die Niederlande Endstation war.

World Cup of Darts: Alle bisherigen Gewinner

Seit der Einführung des World Cup of Darts im Jahr 2010 wurden nur die Niederlande und England Weltmeister. Zuletzt konnte Überflieger Michael van Gerwen mit seinem Partner Raymond van Barneveld zwei Mal in Folge die Krone schnappen.