Premier League of Darts: Weltmeister Van Gerwen verliert gegen Gurney

In der Premier League of Darts musste sich Weltmeister Michael van Gerwen in Manchester am 14. Spieltag der Premier League seinem Angstgegner Daryl Gurney geschlagen geben. Zudem sorgte Gerwyn Price nach dem Duell mit James Wade für einen Eklat.

Schon am 7. Spieltag der aktuellen Premier-League-Saison verlor MVG gegen Gurney, damals 5:7. Diesmal verlor der Niederländer mit 5:8 gegen den Nordiren und gab damit auch noch die Tabellenführung ab. Bereits früh stand es 4:0 für Gurney, der Nordire konnte den Vorsprung auch trotz Aufholjagd von van Gerwen verwalten.

Nutznießer der Niederlage des Weltmeisters ist Rob Cross. Der Engländer zeigte sich erneut in bestechender Form und ließ seinem Kontrahenten des heutigen Abends, Michael Smith, beim 8:1 nicht den Hauch einer Chance.

© getty

Smith kam überhaupt nicht in die Partie und befand sich schnell mit 0:5 in Rückstand, den er auch nicht mehr aufholen konnte.

Gerwyn Price sorgt für Eklat

Das letzte Match des Tages wurde zwischen Gerwyn Price und James Wade ausgetragen. Price unterlag Wade mit 4:8 und sorgte im Anschluss an die Partie für einen Eklat: Er verweigerte dem Sieger den Handschlag.

Bereits zuvor war die Stimmung zwischen den beiden Spielern angespannt. So regte sich Price beim Stand von 2:4 auf, weil Wade beim Herausnehmen der Darts einen Pfeil fallen ließ und danach wohl zu nah an ihm vorbeigegangen war.

Bereits ausgeschieden ist Peter Wright. Der 49-Jährige verlor gegen Mensur Suljovic mit 6:8. Wright hat genau wie Smith mit neun Punkten keine Chance mehr auf das Erreichen der Final Four.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 20:10 Uhr Rob Cross Michael Smith 8:1 21:00 Uhr Peter Wright Mensur Suljovic 6:8 21:45 Uhr Daryl Gurney Michael van Gerwen 8:5 22:30 Uhr James Wade Gerwyn Price 8:4

Die Tabelle der Premier League of Darts