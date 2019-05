Darts heute live: Die Premier League im TV, Livestream und Liveticker

In Sheffield findet heute der 15. Spieltag der Premier League of Darts statt. Wo und wann ihr die Duelle im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Wenn du die Premier League Darts in voller Länger erleben willst, dann sichere dir das Livestream-Angebot auf DAZN. Starte jetzt deinen ersten kostenlosen Probemonat.

Premier League of Darts heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt wie jede Woche auch am heutigen Donnerstag alle Matches der Premier League.

Mit einem kostenlosen ersten Monat kannst du dort nicht nur Darts genießen, sondern bekommst das volle Paket an Livesport mit der LaLiga, Premier League, Ligue 1, sowie der Champions League und der Europa League. Nach dem ersten Monat kannst du das Angebot weiterhin für 9.99€ pro Monat nutzen.

Der 15. Spieltag zudem im Free-TV auf dem Sender Sport1 zu sehen sein.

Darts: Der 15. Spieltag der Premier League im Liveticker

Zusätzlich zum Livestream könnt ihr die Darts Premier League in Sheffield auch in diversen Livetickern wie auf sport.de verfolgen. Über alle wichtigen Entwicklungen bleibt ihr aber auch bei SPOX auf dem Laufenden. Hier werdet ihr mit allen News rund um den Dart-Sport versorgt.

Premier League: Der Darts-Spieltag heute in Sheffield

Die Premier League of Darts macht heute mal wieder Station in England. In Sheffield kämpfen die weltbesten Dartsspieler um den Einzug in die Playoffs. Unter anderem fordert heute Mensur Suljovic den Tabellenführer Rob Cross, während Peter Wright gegen Michael van Gerven zurück in die Spur finden will.

Alle heutigen Partien in der Übersicht:

Spieler 1 Uhrzeit Spieler 2 Michael Smith 20:15 Uhr James Wade Mensur Suljović 21 Uhr Rob Cross Daryl Gurney 21:45 Uhr Gerwyn Price Michael van Gerwen 22:30 Uhr Peter Wright

Van Gerwen gegen Cross an der Spitze

So viele Wechsel an der Tabellenspitze der Premier League Darts gab es bisher selten. Der Weltmeister Michael van Gerwen liegt derzeit einen Punkt hinter dem Engländer Rob Cross auf Platz zwei und zeigt in dieser Saison ungewohnte Schwächen. Auch dahinter ist der Kampf um die begehrten ersten vier Playoff-Plätze entflammt.

Die Tabelle vor dem 15.Spieltag:

Pl. Spieler Sp. S U N Legs Punkte 1. Rob Cross 14 9 2 3 88:64 20 2. Michael van Gerwen 14 8 3 3 91:61 19 3. James Wade 14 6 5 3 89:71 17 4. Mensur Suljovic 14 7 3 4 85:79 17 5. Daryl Gurney 14 7 3 4 78:76 17 6. Gerwyn Price 14 5 5 4 84:83 15 7. Peter Wright 14 2 5 7 72:92 9 8. Michael Smith 14 3 3 8 69:90 9

Premier League of Darts: Sechs Spieler für vier Plätze

Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Playoffs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend Darts auf dem Programm. Daher sind es nur noch zwei Abende, bis die besten vier Profis in das Halbfinale einziehen werden. Mit Ausnahme von Peter Wright und Michael Smith können alle noch ein Ticket für die Playoffs in der O2-Arena in London lösen.