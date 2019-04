Van Gerwen gewinnt German Open - Titelverteidiger Hopp früh ausgeschieden

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat die German Open in Saarbrücken gewonnen und damit die deutsche Nachwuchshoffnung Max Hopp beerbt.

Der niederländische Weltranglistenerste bezwang im Finale am Sonntagabend den Engländer Ian White mit 8:3.

Titelverteidiger Hopp war beim mit 135.000 Pfund (ca. 156.000 Euro) dotierten Turnier schon früh ausgeschieden. Der ehemalige Junioren-Weltmeister aus Idstein unterlag nach einem Freilos zum Auftakt am Samstagabend in der zweiten Runde dem Schotten John Henderson 3:6.

Im vergangenen Jahr hatte der 22-Jährige in der Saarlandhalle seinen ersten großen Sieg auf der PDC-Tour gefeiert.

Für van Gerwen geht es am Donnerstag mit der Premier League of Darts in Manchester (Do., 20 Uhr live auf DAZN) weiter.