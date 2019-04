Premier League of Darts 2019: 13. Spieltag heute live im TV und LIVESTREAM

Die Premier League of Darts 2019 geht in die entscheidende Phase. Am 13. Spieltag macht die PDC in Birmingham Halt. Alle Informationen zum Spieltag am kommenden Donnerstag erfahrt ihr hier.

Sichert euch jetzt den DAZN-Gratismonat und erlebe die Premier League of Darts in Birmingham kostenfrei.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seit der vergangenen Woche führt Michael van Gerwen führt die Tabelle in der Premier League knapp vor Rob Cross an. Mensur Suljovic rangiert aktuell auf dem fünften Rang. James Wade und Gerwyn Price sind punktgleich mit dem Österreicher und kämpfen ebenfalls um den Einzug ins Halbfinale.

Premier League of Darts, 13. Spieltag: Heute live im TV und LIVE-STREAM

Der 13. Premier-League-Abend ist am heutigen Donnerstag sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen. Sport1 überträgt den Spieltag in Birmingham ab 20 Uhr live. Darüber hinaus bietet der Sender auch einen Livestream auf der Webseite an.

Zudem zeigt der Streamingdienst DAZN alle vier anstehenden Duelle. Die Übertragung auf DAZN beginnt ab 20 Uhr mit Darts-Stimme Elmar Paulke als Kommentator.

Neben der Live-Übertragung mit deutschem Kommentar, bietet DAZN allen Fans der Premier League ebenso eine Live-Übertragung mit englischem Originalkommentar.

Premier League of Darts - Duelle des 13. Spieltags im Überblick

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:10 Uhr Suljovic M. (Aut) Smith M. (Eng) 21:00 Uhr Cross R. (Eng) Price G. (Wal) 21:45 Uhr Gurney D. (Nir) Wright P. (Sco) 22:30 Uhr van Gerwen M. (Ned) Wade J. (Eng)

Premier League of Darts: Rückblick auf den 12. Spieltag in Cardiff

Mensur Suljovic hat in Cardiff einen Big Point gelandet. Gegen Daryl Gurney setzte sich The Gentle mit 8:5 durch und erarbeitete sich dadurch einen Zwei-Punkte-Vorsprung vor Superchin.

Zudem schnappte sich Michael van Gerwen die Tabellenführung von Rob Cross. Im direkten Duell fertigte MVG Cross deutlich mit 8:2 ab.

Premier League of Darts 2019: Aktuelle Tabelle