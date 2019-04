Premier League of Darts 2019: 12. Spieltag heute live im TV und LIVESTREAM

Nachdem sich die Dart-Elite letzten Donnerstag in Liverpool versammelte, duelliert sich heute die Creme de la Creme des Darts am 12. Spieltag der Premier League im walisischen Cardiff. Alles was ihr zur Live-Übertragung und den Duellen wissen müsste, erfahrt ihr hier bei uns.

In der Premier League of Darts führt weiterhin kein Weg an Michael van Gerwen und Rob Cross vorbei. Am vergangenen 11. Spieltag setzten sich beide gegen ihre Konkurrenten durch und behaupteten damit ihre Plätze an der Spitze der Premier League.

Premier League of Darts, 12. Spieltag: Heute live im TV und LIVE-STREAM

Der 12. Premier-League-Abend wird am heutigen Donnerstag sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen sein. Um die Free-TV-Übertragung kümmert sich Sport 1. Jedoch startet der Sportsender die Live-Übertragung aus Cardiff erst ab 22 Uhr, während das Event bereits zwei Stunden vorher beginnt.

Den gesamten Premier-League-Abend und damit alle vier anstehenden Duelle zeigt DAZN. Pünktlich ab 20 Uhr melden sich Kommentator Elmar Paulke und DAZN-Experte Kevin Münch.

Neben der Live-Übertragung mit deutschem Kommentar, bietet DAZN allen Fans der Premier League ebenso eine Live-Übertragung mit englischem Originalkommentar.

Rob Cross gegen Michael van Gerwen am 12. Spieltag

Es ist das Duell des 12. Spieltags in der Premier League of Darts. Mit Rob Cross und Michael Gerwen treffen heute Abend die beiden besten Spieler der bisherigen Premier-League-Saison aufeinander.

Rob Cross führt die Tabelle mit acht Siegen sowie einem Unentschieden an. Van Gerwen hingegen steht mit einem Sieg weniger und zwei Unentschieden knapp auf Platz zwei hinter Rob Cross. Beide Spieler haben nach 11 ausgetragenen Spieltagen bisher nur zwei Matches verloren.

Premier League of Darts - Duelle des 12. Spieltags im Überblick

Aber auch die anderen Premier-League-Duelle, die heute auf dem Programm stehen, haben es in sich. Vor dem englisch-niederländischen Top-Duell stehen sich ab 20.10 Uhr mit Mensur Suljovic und Daryl Gurney zwei Tabellen-Nachbarn gegenüber.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:10 Uhr Suljovic M. (Aut) Gurney D. (Nir) 21:00 Uhr Cross R. (Eng) van Gerwen M. (Ned) 21:45 Uhr Smith M. (Eng) Price G. (Wal) 22:30 Uhr Wright P. (Sco) Wade J. (Eng)

Premier League of Darts, Birmingham - Kommende Duelle am 13. Spieltag

Nach dem heutigen Spieltag geht es in sieben Tagen mit Spieltag 13 weiter. Am 25. April gastiert die Premier League dann im englischen Birmingham.

Datum Uhrzeit Runde Spieler 1 Spieler 2 25.04. 20:10 Uhr Suljovic M. (Aut) Smith M. (Eng) 25.04. 21:00 Uhr Cross R. (Eng) Price G. (Wal) 25.04. 21:45 Uhr Gurney D. (Nir) Wright P. (Sco) 25.04. 22:30 Uhr Wade J. (Eng) van Gerwen M. (Ned)

Premier League of Darts 2019: Aktuelle Tabelle