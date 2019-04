Darts - German Darts Grand Prix in München live: Das Event heute im LIVESTREAM

Am heutigen Montag stehen das Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale beim German Darts Grand Prix in München an. Alles was ihr bezüglich der Live-Übertragung des Events wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Aus deutscher Sicht war der Darts Grand Prix in München bisher weniger erfreulich. Gleich am ersten Tag des German Darts Grand Prix 2019 schieden sechs Deutsche aus dem Teilnehmerfeld des Events der European Tour 3 aus.

Von den deutschen Darts-Profis konnte sich bislang lediglich Max Hopp gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Im Rahmen der gestrigen Abendsession gewann Hopp gegen den Briten Keegan Brown mit 6:3. Heute Nachmittag tritt Max Hopp im Achtelfinale gegen den Belgier Kim Huybrechts an.

German Darts Grand Prix 2019 - Heutige Sessions im Überblick

Der letzte Tag beim German Darts Grand Prix 2019 hält heute einige spannenden K.o.-Spiele bereits. In der Nachmittag Session ab 13 Uhr findet zuerst die Runde der letzten 16 statt. Nach dem letzten Match des Tages zwischen Smith und Whitlock um 16.30 Uhr beginnt die Runde der verbliebenen acht Teilnehmer im Rahmen der Abend Session ab 19.15 Uhr.

Alle Matches der Nachmittag Session beim German Darts Grand Prix 2019:

Event Uhrzeit Duell European Tour 3 13:00 van Gerwen M. (Ned) Bunting S. (Eng) European Tour 3 13:30 Evans R. (Eng) Evetts T. (Eng) European Tour 3 14:00 Cross R. (Eng) Gurney D. (Nir) European Tour 3 14:30 Suljovic M. (Aut) Chisnall D. (Eng) European Tour 3 15:00 Sedlacek K. (Cze) Webster D. (Eng) European Tour 3 15:30 Huybrechts K. (Bel) Hopp M. (Ger) European Tour 3 16:00 Edhouse R. (Eng) Cullen J. (Eng) European Tour 3 16:30 Smith R. (Eng) Whitlock S. (Aus)

Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Endspiel finden im Rahmen der Abend Session statt. Mit den ersten Viertelfinal-Matches geht es ab 19.15 Uhr los.

German Darts Grand Prix 2019: Heute nur im LIVESTREAM

Eine Live-Übertragung im Free- oder Pay-TV wird es nicht geben. Stattdessen wird sowohl die Session am Nachmittag als auch Abend Session von der österreichischen Streaming-Plattform Laola1.tv übertragen.

Das komplette Live-Event aus München wird in voller Länge von Laola1.tv via Livestream ausgestrahlt. Der Finaltag ist für österreichische, aber ebenso deutsche Darts-Fans live abrufbar.

Hier geht's zur Live-Übertragung des German Darts Grand Prix 2019 in München bei Laola1.tv.

Darts Grand Prix 2019 in München: Ergebnisse vom Sechzehntelfinale

Mit Michael van Gerwen und Rob Cross griff gestern erstmals die Creme de la Creme der Darts-Welt ins Spielgeschehen beim German Darts Grand Prix 2019 ein. Beide setzten sich jeweils souverän gegen ihre Kontrahenten durch und stehen damit heute im Achtelfinale des Turniers in München.

Die gestrigen Ergebnisse vom 1/16-Finale beim Darts Grand Prix 2019 in München:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Sechzehntelfinale Wright P. (Sco) Smith R. (Eng) 4 : 6 Sechzehntelfinale Whitlock S. (Aus) Reyes C. (Esp) 6 : 4 Sechzehntelfinale Cullen J. (Eng) Durrant G. (Eng) 6 : 5 Sechzehntelfinale Suljovic M. (Aut) Payne J. (Eng) 6 : 2 Sechzehntelfinale Smith M. (Eng) Evans R. (Eng) 0 : 6 Sechzehntelfinale Cross R. (Eng) Rasztovits M. (Aut) 6 : 3 Sechzehntelfinale van Gerwen M. (Ned) Ratajski K. (Pol) 6 : 4 Sechzehntelfinale Hopp M. (Ger) Brown K. (Eng) 6 : 3 Sechzehntelfinale Lewis A. (Eng) Edhouse R. (Eng) 5 : 6 Sechzehntelfinale Wade J. (Eng) Huybrechts K. (Bel) 5 : 6 Sechzehntelfinale Chisnall D. (Eng) Monk A. (Eng) 6 : 2 Sechzehntelfinale Gurney D. (Nir) Anderson K. (Aus) 6 : 4 Sechzehntelfinale Noppert D. (Ned) Bunting S. (Eng) 1 : 6 Sechzehntelfinale Webster D. (Eng) Derry N. (Eng) 6 : 1 Sechzehntelfinale Clayton J. (Wal) Evetts T. (Eng) 2 : 6 Sechzehntelfinale White I. (Eng) Sedlacek K. (Cze) 4 : 6

Darts 2019: Aktuelle Weltrangliste

Aktuelle Darts-Weltrangliste mit Michael van Gerwen und Rob Cross (Stand: 14.04.2019):