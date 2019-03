Darts: UK Open 2019 - Der 2. Tag heute live im TV und Livestream

Der 2. Turniertag bei den UK Open steht vor der Tür. Wer gegen wen spielt und wo ihr das Turnier im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der "FA Cup of Darts" macht seinem Namen alle Ehre. Neben Michael van Gerwen musste auch Vorjahressieger Gary Anderson bereits die Segel streichen. Aus deutscher Sicht sind dagegen mit Max Hopp, Garbiel Clemens und Martin Schindler noch drei Eisen im Feuer, die am Samstag in der Runde der letzten 32 wieder eingreifen dürfen.

Darts: UK Open heute live im TV und Livestream

Die UK Open könnt ihr live beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Alle Sessions werden von Elmar Paulke und Rene Eidams kommentiert.

Neben allen Major-Turnieren und weiteren Events im Darts zeigt DAZN unter anderem die Champions League, Europa League, Premier League und weitere Top-Ligen.

UK Open: Austragungsort

Die UK Open 2019 werden im Butlins Minehead Resort im Südwesten Englands ausgetragen. Die 17. Auflage des Turniers geht noch bis Sonntag, 3. März.

Darts UK Open: Zeitplan

Am heutigen Samstag steht das Sechzehntelfinale sowie das Achtelfinale auf dem Programm.

Datum Spieltag Session Uhrzeit Runde Samstag, 02. März Spieltag 2 Session 1 13.30 - 18.00 Uhr Sechzehntelfinale Samstag, 02. März Spieltag 2 Session 2 20.00 - 00.00 Uhr Achtelfinale Sonntag, 03. März Spieltag 3 Session 1 13.45 - 18.00 Uhr Viertelfinale Sonntag, 03. März Spieltag 3 Session 2 20.00 - 00.00 Uhr Halbfinale, Finale

Darts UK Open: Die Partien

Am heutigen Nachmittag spielen folgende Spieler gegeneinander:

Simon Whitlock - Gabriel Clemens

James Wade - Max Hopp

Dave Chisnall - Martin Schindler

Michael Smith - Daryl Gurney

Mervyn King - Rob Cross

Mensur Suljovic - Dimitri van den Bergh

Jamie Lewis - Josh Payne

Richard North - Ceisto Reyes

Steve Beaton - Keegan Brown

Jamie Hughes - Gerwyn Price

Michael Mansell - Steve Lennon

Krzystof Ratajski - Jonny Clayton

Madars Razma - Nathan Aspinall

Ross Smith - Steve West

Simon Stevenson - Kim Huybrechts

Jermine Wattimena - Luke Woodhouse

Die letzten Gewinner der UK Open