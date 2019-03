Darts: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Darts Premier League findet bereits am heutigen Mittwoch der achte Spieltag in Rotterdam statt. Wir von SPOX haben alle wichtigen Details für den heutigen Abend und informieren euch, wann und wo ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker sehen werdet.

Die Premier League Darts und noch viel mehr Sport gibt es live und auf Abruf auf DAZN. Hole dir jetzt deinen Monat gratis und starte dein Streaming-Erlebnis.

Nach dem Darts-Abend in Berlin mit dem deutschen Vertreter Max Hopp, geht es jetzt für die Premier League nach Rotterdam. Mit dabei sind wieder die besten Darts-Profis der Welt. Ausnahmsweise findet der Spieltag nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern schon am Mittwoch statt.

Am Donnerstag kommt es dann ebenfalls in Rotterdam zur Judgement Night. Nach dieser wird der letzte der Tabelle eliminiert. Aktuell hat diesen Platz Raymond van Barneveld inne.

Premier League Darts heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Duelle in der Darts Premier League werden alle von DAZN im Livestream zur Verfügung gestellt. Auch heute Abend könnt ihr so live mitverfolgen, wer sich in Rotterdam wichtige Punkte holt. Noch viel mehr Sport wie die Champions League, Serie A oder die NBA gibt es im reichhaltigen Angebot auf DAZN. Sichere dir jetzt also deinen ersten Monat for free und zahle danach nur 9,99 € im Monat.

Im Fernsehen gibt es die Partie bei Sport1 zu sehen. Der Sender bietet zudem auch einen Livestream auf der eigenen Website an.

Darts Premier League: Livescores, News und Liveticker

SPOX berichtet über den Abend hinweg über die aktuellen Entwicklungen und versorgt Euch mit brandneuen Informationen zur Premier League Darts.

Darts Premier League heute live in der achten Runde

Schon in der vergangene Runde gab es einen speziellen Auftritt. Max Hopp durfte für den verletzten Gary Anderson als erster deutscher Vertreter bei der Premier League gegen Raymond van Barneveld ran. Trotz der Niederlage ein unvergesslicher Moment für den "Maximiser". Diesmal darf der Belgier Dimitri van den Bergh den Ersatzmann für den Schotten spielen.

Die vergangenen Duelle von Berlin im Überblick:

21.03.2019 20:15 Gerwyn Price 4:7 Rob Cross 20:50 James Wade 6:6 Peter Wright 21:30 Michael van Gerwen 5:7 Daryl Gurney 22:10 Michael Smith 2:7 Mensur Suljovic 22:50 Max Hopp 3:7 Raymond van B

Darts Premier League in Rotterdam

In der achten Runde gibt es einige interessante Duelle. In Rotterdam treffen unter anderem Peter Wright und Michael van Gerwen aufeinander. Außerdem bekommt es die österreichische Hoffnung Mensur Suljovic mit dem Tabellenersten Rob Cross zu tun.

Alle heutigen Duelle in der Übersicht:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:15 Gerwyn Price Michael Smith 20:50 James Wade Dimitri van den Bergh 21:30 Rob Cross Mensur Suljovic 22:15 Peter Wright Michael van Gerwen 22:50 Raymond van Barneveld Daryl Gurney

Darts: Rob Cross führt vor van Gerwen

Der aktuelle Weltmeister Michael van Gerwen musste in Berlin einen Rückschlag hinnehmen. Durch die überraschende Niederlage gegen Daryl Gurney zog Rob Cross an ihm vorbei und ist aktuell ganz oben in der Tabelle. Eine Schmach die der Dominator heute vor den eignen Fans sicher nicht auf sich sitzen lassen will.

Die aktuelle Tabelle: