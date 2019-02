Premier League of Darts 2019: Der 4. Spieltag heute live im TV und Livestream

Die Premier-League-Saison ist in vollem Gange und heute wartet der bereits 4. Spieltag auf euch. Bei SPOX erfahrt ihr, wer in Exeter aufeinander trifft, wie die aktuelle Tabelle aussieht und wo ihr die Duelle live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der 4. Spieltag der Premier League of Darts 2019 beginnt um 20.15 Uhr mit dem Duell zwischen Luke Humphries und Gerwyn Price.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN.

Humphries ist diesmal der Ersatz für Gary Anderson, welcher aufgrund von Rückenproblemen in dieser Saison komplett zuschauen muss. An dessen Stelle wird dafür aber an jedem Austragungsort ein anderer Spieler an den Start gehen, der allerdings als Nachrücker keine Punkte sammeln kann.

Außerdem trifft Titelverteidiger Michael van Gerwen, der als bisher einziger Spieler seine ersten drei Spiele alle gewann, auf James Wade.

Heute treten die insgesamt zehn Teilnehmer in der Westpoint Arena in Exeter im Südwesten Englands gegeneinander an.

Premier League of Darts 2019: Die heutigen Duelle

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20.15 Uhr Luke Humphries Gerwyn Price 20.50 Uhr Daryl Gurney Rob Cross 21.30 Uhr Mensur Suljovic Peter Wright 22.15 Uhr Michael van Gerwen James Wade 22.50 Uhr Michael Smith Raymond van Barneveld

Premier League of Darts heute live im TV und Livestream

Die komplette Premier League of Darts 2019 wird live und mit allen Duellen beim Streamingdienst DAZN übertragen. Um 20 Uhr startet die Vorberichterstattung mit diesem Personal:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Rene Eidams

Allerdings bietet euch DAZN auch an, auf das Originalkommentar zu wechseln und den heutigen 4. Spieltag somit auf englisch zu verfolgen.

Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr monatlich die Möglichkeit habt, euer Abo zu kündigen.

Premier League of Darts: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Platz Spieler Spiele S-U-N Diffeenz Punkte 1. Michael van Gerwen 3 3-0-0 11 6 2. Daryl Gurney 3 2-0-1 3 4 3. Gerwyn Price 3 1-2-0 3 4 4. Peter Wright 3 1-2-0 2 4 5. James Wade 3 1-1-1 0 3 6. Rob Cross 3 1-1-1 -2 3 7. Raymond van Barneveld 3 0-2-1 -3 2 8. Mensur Suljovic 3 0-2-1 -4 2 9. Michael Smith 3 0-1-2 -4 1

Premier League of Darts 2019: Der Spielplan