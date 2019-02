Premier League of Darts 2019: Der 1. Spieltag heute im Livestream

Am heutigen Donnerstag startet die Premier League of Darts in eine neue Saison. Am ersten Spieltag duellieren sich die besten Darts-Spieler der Welt in Newcastle. SPOX versorgt euch mit allen Informationen zu den Teilnehmern und der Übertragung im Livestream.

Ab heute steht wieder eines der Highlights des Darts-Jahres auf dem Programm. Die Premier League wird mit dem 1. Spieltag eröffnet. Wie jede Saison wird die Premier League an verschiedenen Orten Europas ausgetragen, unter anderem in Glasgow, Berlin und Rotterdam.

Der Modus sieht neun Vorrundenspieltage vor, an denen alle zehn Teilnehmer gegneinander spielen. Diese finden jede Woche donnerstags statt. Im Anschluss spielt die Top 8 ein weiteres Mal gegeneinander, ehe das Final-Event zwischen den besten vier Spielern ansteht.

Heute erwartet euch unter anderem das Spiel zwischen Titelverteidiger Michael van Gerwen und Michael Smith. Dabei handelt es sich um das Rematch des WM-Finals von Anfang Januar. Ein weiterer Höhepunkt ist das Duell zwischen Peter Wright und Rob Cross, das den Abschluss des Tages darstellt.

Wo und wann findet der 1. Spieltag der Premier League statt?

Der 1. Spieltag in der Premier League of Darts 2019 wird am heutigen Donnerstagabend in der Metro Radio Arena in Newcastle ausgetragen. Die Spiele starten um 20 Uhr.

Die Premier League of Darts heute im Livestream

Wie alle anderen großen Darts-Turniere wird auch die Premier League live von DAZN übertragen. Kommentiert werden die Matches von Elmar Paulke, dem deutschen Darts-Experten schlechthin. Nach den Spieltagen könnt ihr euch die Highlights bei DAZN und auch kostenlos bei SPOX anschauen.

Der Streamingdienst kostet monatlich 9,99 Euro, kann jedoch kostenlos für einen Monat getestet werden. Außerdem habt ihr jederzeit die Möglichkeit, zum Ende des Monats zu kündigen.

Premier League of Darts 2019: Der 1. Spieltag

Datum, Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Donnerstag, 7.2., 20 Uhr James Wade Raymond van Barneveld im Anschluss Gerwyn Price Daryl Gurney im Anschluss Chris Dobey Mensur Suljovic im Anschluss Michael van Gerwen Michael Smith im Anschluss Peter Wright Rob Cross

Premier League of Darts 2019: Die zehn Teilnehmer

Michael van Gerwen (Niederlande)

Rob Cross (England)

Peter Wright (Schottland)

Gary Anderson (Schottland)*

Daryl Gurney (Nordirland)

Gerwyn Price (Wales)

Mensur Suljovic (Österreich)

James Wade (England)

Michael Smith (England)

Raymond van Barneveld (Niederlande)

*Gary Anderson kann aufgrund von Rückenproblemen nicht an der Premier League teilnehmen. Anstelle des Flying Scotsman wird an jedem Austragungsort ein anderer Spieler als Ersatz an den Start gehen. Diese Nachrücker sind lokale Spieler und Nachwuchsstars. Den Auftakt macht Chris Dobey am ersten Spieltag in Newcastle. Die Nachrücker können keine Punkte sammeln, während Siege für die regulären Premier-League-Teilnehmer wie gewohnt in die Gesamtwertung einfließen.

Premier League of Darts 2019: Der Spielplan