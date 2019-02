Darts Premier League, 4. Spieltag: MVG verliert deutlich - Mensur Suljovic siegt

Michael van Gerwen hat am 4. Spieltag der Darts Premier League die erste Niederlage der diesjährigen Saison gegen einen starken James Wade kassiert. Mensur Suljovic feierte hingegen seinen ersten Sieg.

Im Topspiel des Tages standen sich Weltmeister Michael van Gerwen und James Wade gegenüber. MVG startete für seine Verhältnisse schwach in die Partie und ließ in den ersten Legs gleich mehrere Darts auf Doppel liegen, wodurch sich Wade eine schnelle 5:3-Führung erspielte. In der Folge kam 'The Green Machine' nicht mehr ins Spiel und musste sich Wade am Ende geschlagen geben.

Ein Average von 96,23 Punkten und eine Doppelquote von 46,15 Prozent reichten dem Engländer an diesem Abend für einen souveränen 7:3-Sieg gegen MVG.

In der dritten Partie des Abends standen sich Mensur Suljovic und 'Snakebite' Peter Wright gegenüber. Mit bisher null Punkten aus den ersten drei Spieltagen war für Suljovic ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Dementsprechend motiviert startete der Österreicher in das Match und sicherte sich einen schnellen 6:1-Vorsprung, den er nach Hause brachte. Vor allem seine starke Doppelquote (53,85 Prozent) ragte heraus.

Darts: Rob Cross besiegt Daryl Gurney deutlich

Ex-Weltmeister Rob Cross feierte im zweiten Spiel des Tages einen überraschend deutlichen Triumph gegen Daryl Gurney. Der Engländer setzte sich glatt mit 7:1 durch, was den deutlichsten Sieg der diesjährigen Premier-League-Saison bedeutet.

Die erste Partie des Abends zwischen Gerwyn Price und Luke Humphries endete 6:6-Unentschieden. Dabei sorgte 'The Iceman' für eines der Highlights des Abends, als er den perfekten 9-Darter um wenige Millimeter verfehlte.

Im letzten Spiel des Abends musste sich Altmeister Raymond van Barneveld WM-Finalisten Michael Smith geschlagen geben, der aber aufgrund einer kürzlichen Operation stark gehandicapt war und kaum laufen konnte. Trotzdem hatte der Engländer leichtes Spiel mit 'Barney' (7:4).

