PDC Darts Masters: Der 2. Tag der 1. Runde heute im Livestream

Am heutigen Samstag startet der 2. Tag der 1. Runde der PDC Masters! Die 16 besten Dartspieler der PDC-Weltrangliste treten dabei gegeneinander an, unter anderem der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen. Alle Informationen zur ersten Runde des Turniers und wie ihr die Matches live verfolgen könnt, bietet euch SPOX.

Die vergangene Ausgabe der PDC Darts Masters konnte der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen für sich entscheiden. Am ersten Tag feierten MVG und Suljovic bereits ungefährdete Siege in ihren jeweiligen Matches. In der 1. Runde und in den Viertelfinals wird noch nach dem Best-of-19-Legs-Modus gespielt. Für das Halbfinale und das Finale wechselt das Turnier dann in den Best-of-21-Legs-Modus, somit gewinnt der Spieler, der sich zuerst elf Legs sichert.

PDC Masters 2019: Wo und wann findet das Turnier statt?

In der ArenaMK im englischen Milton Keynes findet die siebte Auflage der PDC Masters vom 01. bis zum 03. Februar statt. Der 2. Spieltag beginnt heute Abend um 20 Uhr.

PDC Masters 2019: Die heutigen Paarungen im Überblick

Die einzige Möglichkeit, sich für die PDC Masters zu qualifizieren, ist über die PDC-Weltrangliste, welche sogleich auch als Setzliste gilt. Demnach tritt die Nummer 1 gegen die Nummer 16 an. Die Paarungen des heutigen Abends sehen wie folgt aus:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. Februar 2019 20 Uhr Gerwyn Price James Wade 2. Februar 2019 20 Uhr Rob Cross Joe Cullen 2. Februar 2019 20 Uhr Michael Smith Ian White 2. Februar 2019 20 Uhr Peter Wright Adrian Lewis

PDC Darts Masters 2019 heute live auf DAZN im Livestream

Alle Duelle der PDC Darts Masters 2019 überträgt der Streamingdienst DAZN live und in voller Länge.

Kommentator: Elmar Paulke

Experte: Robert Marijonovic

Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, alle Spiele des Turniers mit dem hauseigenen Stream der PDC zu verfolgen.

PDC Masters: Die Turniersieger der vergangenen Jahre