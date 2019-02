Darts: Gary Anderson sagt gesamte Premier-League-Saison ab

Gary Anderson hat die gesamte Premier-League-of-Darts-Saison (ab 7. Februar live auf DAZN) abgesagt. Der Schotte hat gesundheitliche Probleme.

"Es tut mir leid für die Fans, dass ich in diesem Jahr nicht dabei sein kann. Ich bin genauso enttäuscht wie jeder andere", teilte der Flying Scotsman via PDC.tv mit.

Anderon kämpft seit längerem mit Rückenproblemen. Auch das PDC Masters in Milton Keynes am vergangenen Wochenende hatte der 48-Jährige verpasst.

"Ich habe wirklich versucht, für die Premier League fit zu werden, aber es war körperlich nicht möglich. Ich habe solche Schmerzen. Sogar wenn ich nur versuchen würde, ein wenig zu trainieren, würde ich langfristige Schäden riskieren", erklärte Anderson.

Der zweifache Weltmeister folgt demnach dem Rat seines Physiotherapeuten, sich ein paar Wochen auszuruhen, um die Chance zu erhöhen, "für den Rest des Jahres stärker zurückkommen zu können".

Anderson-Ersatz steht noch nicht fest

Die Premier League of Darts wird seit 2005 von der PDC ausgetragen. An ihr nehmen die besten vier Spieler der Order of Merit und sechs Wildcard-Gewinner teil. Neben dem WM-Titel ist der Gewinn der Premier League die wichtigste Trophäe im Darts-Kosmos (alle Infos zu Premier League gibt's hier). Anderson hat die Premier League bereits zwei Mal gewonnen, 2011 und 2015.

Wer für den Schotten in die Teilnehmerliste nachrückt, ist noch nicht bekannt. Die Entscheidung werde laut PDC jedoch "bald" gefällt.