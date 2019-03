Darts: UK Open 2019 - Der 1. Spieltag heute live im TV und Livestream

Im Darts beginnen am heutigen Freitag die UK Open. Was ihr alles über den 1. Spieltag wissen müsst und wo ihr das Turnier im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die UK Open werden von den Fans auch "FA Cup of Darts" genannt. Der Grund ist einfach: Für das Turnier gibt es keine Setzliste (außer in den ersten Runden). Dies ermöglicht Außenseitern eine reelle Chance, im Turnier weit zu kommen und bietet uns immer wieder Topduelle in den frühen Runden. Aktueller Titelverteidiger ist Gary Anderson. Der Schotte besiegte im vergangenen Finale Corey Cadby mit 11:7.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts: UK Open heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Turnier nicht zu sehen. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN die kompletten UK Open live und in voller Länge. Die Übertragung der ersten Session beginnt auf DAZN heute um 12.45 Uhr. Der Streamingdienst lässt dem Zuschauer für alle Sessions dabei sogar zwei Optionen: Das Turnier kann entweder mit dem Originalkommentar angeschaut werden, oder man verfolgt die UK Open mit deutscher Moderation.

Kommentator: Elmar Paulke

Experte: Rene Eidams

Bei DAZN könnt ihr allerdings nicht nur Darts sehen. Der Streamingdienst überträgt unter anderem die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1. Zudem bietet DAZN auch Spiele der NBA, NHL, NFL oder MLB an. Neben Ballsport kann man auch UFC, Boxen oder Motorsport sehen.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die UK Open live und in voller Länge!

Darts UK Open: Austragungsort und Datum des Turniers

Die UK Open finden im Butlins Minehead Resort im Südwesten Englands statt. Die 17. Auflage des Turniers geht vom 1. bis 3. März.

Darts UK Open: Zeitplan

Datum Spieltag Session Uhrzeit Runde Freitag, 01. März Spieltag 1 Session 1 12.00 - 18.00 Uhr 1., 2., 3. Runde Freitag, 01. März Spieltag 1 Session 2 20.00 - 00.00 Uhr 4. Runde Samstag, 02. März Spieltag 2 Session 1 13.30 - 18.00 Uhr Sechzehntelfinale Samstag, 02. März Spieltag 2 Session 2 20.00 - 00.00 Uhr Achtelfinale Sonntag, 03. März Spieltag 3 Session 1 13.45 - 18.00 Uhr Viertelfinale Sonntag, 03. März Spieltag 3 Session 2 20.00 - 00.00 Uhr Halbfinale, Finale

Darts UK Open 2019: Modus, Teilnehmer, Format

Dieses Jahr wird bei den UK Open ein neuer Modus zum Tragen kommen. So sind alle 128 Tourkarten-Inhaber automatisch für das Turnier qualifiziert. Zusätzlich werden weitere 16 Startplätze über die "Rileys Amateur Qualifier" vergeben. Weitere 16 Spieler können sich einen Startplatz über die Challenge Tour Order of Merit erspielen. Die Paarungen der UK Open findet gleichzeitig auf acht Bühnen statt.

Neben Superstars wie Michael van Gerwen oder Gary Anderson sind auch fünf deutsche Spieler mit von der Partie. Dabei handelt es sich um Max Hopp, Gabriel Clemens, Robert Marjianovic, Martin Schindler und Christian Bunse. Für Österreich treten Mensur Suljovic, Rowby-John Rodriguez, Zoran Lerchbacher sowie Michael Rasztovits an.

© getty

In dem Turnier werden die Spiele in verschiedenen Formaten ausgetragen. So wird in den Runden 1.-3. 'Best of 11 Legs' gespielt. In der 4. Runde sowie dem Achtel- und Viertelfinale duellieren sich die Profis in 'Best of 19 Legs'. Ab dem Halbfinale wird im Format 'Best of 21 Legs' gespielt.

Darts UK Open: Preisgeld

Das gesamte Preisgeld beläuft sich auf 450.000 Pfund, umgerechnet rund 524.000 Euro.

Platzierung Preisgeld Sieger 100.000 Pfund Finalist 40.000 Pfund Halbfinalisten 20.000 Pfund Viertelfinalisten 12.500 Pfund Achtelfinalisten 7.500 Pfund Letzte 32 4.000 Pfund Letzte 64 2.000 Pfund Letzte 96 1.000 Pfund

© getty

Die letzten Gewinner der Darts UK Open

Diese Spieler konnten die vergangenen Ausgaben der UK Open für sich entscheiden: