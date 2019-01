Darts-WM: Michael van Gerwen schlägt Michael Smith und holt 3. WM-Titel

Michael van Gerwen hat sich mit einer Machtdemonstration gegen Michael Smith im Finale der Darts-WM zum dritten Mal in seiner Karriere zum Weltmeister gekrönt. Mighty Mike machte zwar bei weitem nicht sein bestes Spiel bei dieser Weltmeisterschaft, wackelte gegen den Bully Boy aber nur einmal kurz.

"Es fühlt sich an, als sei mir eine Riesenlast von den Schultern genommen worden. Klingt gut, oder? Dreifacher Darts-Weltmeister. Ich hätte schon jetzt mehr haben sollen, deswegen bedeutet mir das heute ungemein viel. Es ist ein fantastisches Gefühl. Ich habe so viele tolle Spieler geschlagen. Adrian Lewis, Gary Anderson, Michael Smith, Max Hopp - was will man mehr? Nach diesem Turnier kann nichts mehr kommen", sagte ein emotionaler van Gerwen nach seinem Triumph.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe heute viele Chancen vergeben. Es gab diesen einen Satz, nach dem ich dachte, jetzt sei ich drin. Es tut mir leid, dass ich keine größere Show bieten können. Es wird nicht meine letzte Chance gewesen sein und die nächste werde ich nutzen", versprach der Verlierer.

Van Gerwen dominiert Smith von Anfang an

Mighty Mike, 29, hatte den Bully Boy, 28, von Anfang an im Griff gehabt. Gleich im ersten Leg des ersten Satzes checkte der Niederländer per Bulls-Eye die 129. Im ersten Satz zeigten aber sowohl van Gerwen als auch der Bully Boy Nerven beim Wurf auf die Doppelfelder und so kassierten beide jeweils ein Break. Beim Stand von 2:2 in Legs zog van Gerwen Dank eines herausragenden 108er Drei-Dart-Average im ersten Durchgang davon und holte sich mit einem 80er Finish den ersten Satz.

Während MvG seine Doppelquote im zweiten Satz auf 50 Prozent hochschraubte, hatte der Bully Boy extreme Probleme beim Checkout (3/13 in den ersten beiden Sätzen) und vergab beim Stand von 1:2 zwei Break-Darts. Der Mann aus Boxtel ließ sich nicht zweimal bitten und holte sich auch den zweiten Durchgang.

Vom Fliesenleger zum Ritter: Welche Berufe die Darts-Profis gelernt haben © getty 1/17 Die Darts-WM beginnt (ab Donnerstag alle Matches LIVE auf DAZN). Wie sieht eigentlich die Vergangenheit der Topspieler aus? Welche Berufe haben sie gelernt? SPOX blickt auf die Top 10 der Order of Merit und Deutschlands Nummer 1. © getty 2/17 Michael van Gerwen (Niederlande): Die Nummer 1 der Welt wurde in der Schule gemobbt. Der Grund: MvG war dick. Er versuchte sich zunächst im Fußball und im Judo und war in beiden Sportarten "grottenschlecht". Aber nun zum Beruf… © getty 3/17 Van Gerwen war Fliesenleger. Heute ist der 29-jährige Sohn eines LKW-Fahrers Darts-Millionär und "Ritter im Orden von Oranien-Nassau". © getty 4/17 Rob Cross (England): Der Titelverteidiger war sich lange seiner Darts-Fähigkeiten nicht bewusst und dachte, der Sport würde für ihn immer ein Hobby bleiben. Deshalb lernte "Voltage" - wer hätte es bei diesem Spitznamen gedacht - Elektriker. © getty 5/17 Peter Wright (Schottland): Snakebite erlebte in den 70er Jahren eine schwierige Kindheit in einem der ärmsten Viertel in London, da seine Mutter - nachdem man ihr den Sohn wegnehmen wollte - mit ihm aus Schottland nach England geflohen war. © getty 6/17 Der heute 48-Jährige schlug sich später als Hilfsarbeiter auf dem Bau und in Fabriken durch. Da er als Profi lange nicht erfolgreich war, wollte Wright nach der WM 2014 schon aufhören. Er stürmte ins Finale und machte weiter. © getty 7/17 Gary Anderson (Schottland): Auch der Flying Scotsman hat schlimme Dramen erlebt. 2011 starben sein Bruder und sein Vater und Anderson hatte absolut keinen Bock mehr auf Darts. Erst als er sich danach wieder fing, wurde er zwei Mal Weltmeister. © getty 8/17 Anderson hing als junger Mann häufig in Pubs herum und kam darüber auch zum Darts. Vor seiner Profi-Karriere arbeitete der heute 47-Jährige als Kaminbauer und war sogar zwischenzeitlich selbst Pub-Betreiber. © getty 9/17 Daryl Gurney (Nordirland): Der 32-Jährige begann bereits im Alter von 10 Jahren mit Darts und ließ innerhalb kürzester Zeit seinem Vater keine Chance mehr. 2004 stieg er bei der BDO ein, Gurney ist gelernter Klempner. © getty 10/17 Gerwyn Price (Wales): Der Iceman war bis 2014 professioneller Rugby-Spieler und hat zuletzt einen steilen Aufstieg hingelegt. Allerdings hat Price auch immer wieder Ärger, weil er sich nicht immer vorbildlich verhält. © getty 11/17 Mensur Suljovic (Österreich): 1993 musste The Gentle vor dem Krieg aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich flüchten. In einem Cafe in Wien, das seine Brüder betrieben, kam er mit Darts in Verbindung. © getty 12/17 Bevor Suljovic bei der PDC durchstartete, war er Weltmeister im E-Darts. Der 46-Jährige verdiente vor seiner Profi-Karriere sein Geld in der Gastronomie mit zwei Darts-Kneipen in Österreichs Hauptstadt. © getty 13/17 Simon Whitlock (Australien): The Wizard kam Down Under im Alter von 15 Jahren zum Darts. Er stieg 2003 bei der PDC ein, wechselte dann zur BDO und wieder zurück. Whitlocks Hobby sind tropische Fische, früher war er Maurer. © getty 14/17 James Wade (England): Obwohl The Machine an einer bipolaren Störung leidet, stand er bereits drei Mal im WM-Halbfinale. Nach seinem Wechsel zur PDC kündigte der heute 35-Jährige 2006 seinen Job als KFZ-Mechaniker und wurde Profi. © getty 15/17 Michael Smith (England): Mit 15 Jahren hatte der Bully Boy einen Fahrradunfall. Auf Krücken konnte er wenig machen, also versuchte er sich erstmals im Darts - zum Glück! Mit 18 wurde er Profi und unter den Fittichen von Mentor Gary Anderson erfolgreich. © getty 16/17 Max Hopp (Deutschland): Die deutsche Nummer 1 war ein begnadeter Handballspieler. Doch dann brachte ihm sein Vater von einer Geschäftsreise ein Darts-Board mit und Hopp entwickelte sich zum Maximiser. © getty 17/17 Ursprünglich war geplant, vorher noch seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann zu beenden. Doch sein Ausbildungsbetrieb ging pleite - und Hopp setzte voll auf die Karte Darts.

Smith vergibt drei Set-Darts - van Gerwen zieht davon

Smith machte neben seiner schwachen Doppelquote aber auch sein Scoring zu schaffen. Hatte der Bully Boy im Halbfinale gegen Nathan Aspinall noch 105 Punkte pro Aufnahme erzielt, rutschte sein Drei-Dart-Average im dritten Satz auf unter 94 Punkten ab. Die logische Konsequenz: Van Gerwen holte sich auch den dritten Satz und Smith drohte der frühe Final-K.o., obwohl auch "The Green Machine" bis dahin nicht sein bestes Spiel machte.

Das dem so war, zeigte insbesondere der vierte Satz, in dem nun auch van Gerwen nicht gut punktete. Smith bot sich somit die Chance beim Stand von 2:2 in den Legs, endlich einen Fuß ins Match zu bekommen und seinen ersten Satz zu gewinnen. Doch der Bully Boy vergab vier Set-Darts auf die Doppel 12 und somit ging auch der vierte Durchgang an van Gerwen.

Im fünften Satz bestrafte Smith dann endlich mal die Nachlässigkeiten von van Gerwen und zeigte, zu was er am Oche eigentlich im Stande ist. Der Bully Boy setzte im entscheidenden Moment beim Stand von 2:2 in den Legs zu seinem höchsten Finish an und checkte die 124 zu seinem ersten Satzgewinn.

Michael Smith startet Comeback - MvG hält dagegen

Für Smith war das ein Brustlöser und plötzlich spielte der Bully Boy so, wie er es gegen Aspinall im Halbfinale getan hatte. Im fünften Satz warf Smith im Schnitt pro Aufnahme für 110 Punkte, verpasste van Gerwen einen Whitewash nach Legs und checkte dabei jeweils die 124 und die 127.

Van Gerwen hielt jedoch dagegen, spielte nach dem Satzverlust seinen bis dato statistisch gesehen besten Durchgang als er verwundbar schien und stellte auf 5:2. Im sechsten Satz wurde es dann dramatisch: Smith, der sich mit zunehmender Spieldauer beim Wurf auf die Doppel eigentlich stabilisiert hatte, vergab drei Set-Darts und so stellte MvG vermeintlich endgültig die Weichen für seinen dritten WM-Titel.

Doch MvG hatte anschließend Probleme, das Match zuzumachen und traf im entscheidenden Leg des neunten Satzes kaum Triple. Smith nutzte das aus und meldete sich noch einmal zurück. Van Gerwen drehte im zehnten Satz jedoch nochmal auf, holte sich gleich das Break und verwandelte seinen dritten Championship-Dart.

"Es war ein schwieriges Spiel, Michael Smith ist ein phänomenaler und unglaublich talentierter Spieler", lobte van Gerwen seinen Kontrahenten. "Ich habe so lange dafür gearbeitet, ich hatte schon ein schwieriges Jahr, obwohl ich auch sehr gut gespielt habe. Aber am Ende des Jahres mit diesem Titel dazustehen, ist das Wichtigste. Für mich gibt es nach der Familie und diesem Titel nichts Größeres. Es bedeutet mir so unglaublich viel."

Michael van Gerwen (NED/1) - Michael Smith (ENG/10) 7:2 (3:2; 3:1; 3:1; 3:2; 2:3; 0:3; 3:1; 3:2; 2:3; 3:0)