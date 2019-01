Darts: Raymond van Barneveld erhält Wild Card für die Premier League

Wie gewohnt hat Barry Hearn, Chef der PDC, am Ende der Darts-WM im Alexandra Palace das Teilnehmerfeld für die diesjährige Premier League of Darts bekanntgegeben. Dort wird neben den ohnehin gesetzten besten vier Spielern der Weltrangliste auch Raymond van Barneveld an den Start gehen, während andere große Namen fehlen.

Der Niederländer, der nach der Weltmeisterschaft 2020 seine Karriere beenden wird, erhielt von der PDC eine der sechs Wildcards und somit die Möglichkeit, sich als Darts-Legende gebührend von seinen Fans zu verabschieden. So macht die PDC im Verlauf der Premier League beispielsweise für einen Doppelspieltag im niederländischen Rotterdam Station.

Dennoch ist es eine äußerst umstrittene Entscheidung, weil der fünffache Weltmeister weder eine gute Saison, noch eine überzeugende WM spielte (Erstrunden-Aus gegen Labanauskas), was die eigentlich ausschlaggebenden Kriterien für eine Wildcard-Nominierung sind. Doppel-Weltmeister Adrian Lewis, Überraschungs-Halbfinalist Nathan Aspinall und Junioren-Weltmeister Dimitri Van den Bergh wurden nicht berücksichtig.

Premier League of Darts: Van Gerwen ist Titelverteidiger

Komplettiert werden die Wildcard-Plätze von WM-Finalist Michael Smith, Daryl Gurney (Sieger bei den Players Championship Finals), Gerwyn Price (Sieger beim Grand Slam of Darts), Mensur Suljovic und James Wade (Sieger der European Championships).

Michael van Gerwen, Gary Anderson, Rob Cross und Peter Wright qualifizierten sich durch ihre Weltranglistenposition automatisch für die Premier League, die am 7. Februar in der Metro Radio Arena in Newcastle startet und mit den Playoffs am 23. Mai in der Londoner O2-Arena zu Ende geht.

Gespielt wird in der Premier League of Darts im Modus Jeder-gegen-Jeden bei Best-of-12-Legs. Dadurch sind auch Unentschieden möglich. Nach der Darts-Weltmeisterschaft ist die Premier League der prestigeträchtigste Darts-Wettbewerb des Jahres. Titelverteidiger ist Michael van Gerwen, der im Finale des vergangenen Jahres Michael Smith schlug.

Premier League Darts 2019: Die Termine und Austragungsorte

Hier findet ihr die Termine und Austragungsorte der Premier League Darts 2019: