PDC Darts Masters: Alle Infos zur Übertragung, Spielplan, Teilnehmer und Preisgelder

Die siebte Auflage des PDC Masters findet vom 1. bis 3. Februar 2019 in der ArenaMK, Milton Keynes, statt. Es treten die 16 besten Dartspieler der PDC-Weltrangliste gegeneinander an. Weltmeister Michael van Gerwen tritt gleich am ersten Spieltag an. SPOX liefert euch alle Infos zu den Highlights, dem Spielplan und den Teilnehmern.

Im Masters-Endspiel von 2018 war es van Gerwen, der sich gegen seinen niederländischen Landsmann Raymond van Barneveld durchsetzte. Van Barneveld ging zunächst mit 4:1 in Führung, van Gerwen steckte allerdings nicht auf und gewann die Partie letztlich mit 11:9 für sich und sicherte sich seinen vierten Masters-Titel.

Modus bei den PDC Darts Masters 2019

In der 1. Runde und den Viertelfinals wird nach dem Best-of-19-Legs-Modus gespielt. Wer zuerst zehn Legs für sich entscheidet, gewinnt die Partie.

Im Halbfinale und im Finale wird dann Best-of-21-Legs gespielt. Somit gewinnt der Spieler, der zuerst elf Legs holt.

Die Teilnehmer des PDC Darts Masters 2019

Teilnehmerliste der PDC Darts Masters 2019 1. Michael van Gerwen 2. Rob Cross 3. Peter Wright 4. Gary Anderson 5. Daryl Gurney 6. Michael Smith 7. Gerwyn Price 8. Mensur Sulijovic 9. Simon Whitlock 10. James Wade 11. Ian White 12. Dave Chrisnall 13. Darren Webster 14. Adrian Lewis 15. Joe Cullen 16. Jonny Clayton

Der Spielplan des PDC Masters 2019

Die PDC-Weltrangliste ist die einzige Qualifikationsmöglichkeit und zugleich auch die Setzliste. Die Paarungen ergeben sich wie folgt: Es spielt die Nr. 1 gegen die Nr. 16, die Nr. 2 gegen die Nr. 15, die Nr. 3 gegen die Nr. 14, usw.

1. Runde

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Februar 2019 20 Uhr M. van Gerwen Jonny Clayton 1. Februar 2019 20 Uhr Daryl Gurney Dave Chrisnall 1. Februar 2019 20 Uhr Mensur Sulijovic Simon Whitlock 1. Februar 2019 20 Uhr Gary Anderson Darren Webster 2. Februar 2019 20 Uhr Gerwyn Price James Wade 2. Februar 2019 20 Uhr Rob Cross Joe Cullen 2. Februar 2019 20 Uhr Michael Smith Ian White 2. Februar 2019 20 Uhr Peter Wright Adrian Lewis

Viertelfinale

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 3. Februar 2019 13.45 Uhr Gerwen/Clayton Sulijovic/ Whitlock 3. Februar 2019 13.45 Uhr Gurney/ Chrisnall Anderson/ Webster 3. Februar 2019 13.45 Uhr Cross/ Cullen Price/ Wade 3. Februar 2019 13.45 Uhr Smith/ White Wright/ Lewis

Halbfinale

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 3. Februar 2019 20 Uhr Gerwen/Clayton/ Sulijovic/ Whitlock Gurney/ Chrisnall/ Anderson/ Webster 3. Februar 2019 20 Uhr Cross/ Cullen/ Price/ Wade Smith/ White/ Wright/ Lewis

Finale

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 3. Februar 2019 22.30 Uhr Gerwen/Clayton/ Sulijovic/ Whitlock/ Gurney/ Chrisnall/ Anderson/ Webster Cross/ Cullen/ Price/ Wade/ Smith/ White/ Wright/ Lewis

Wo kann ich die PDC Darts Masters 2019 sehen?

Alle Spiele des Masters werden vom Streamingdienst DAZN live und in voller Länge ausgestrahlt. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Zudem überträgt der hauseigene Stream der PDC alle Spiele.

Preisgelder des PDC Masters 2018

Das Preisgeld des PDC Masters beträgt insgesamt 200.000 Pfund. Der Gewinner erhält 60.000 Pfund. Gelingt es einem Spieler einen 9-Darter zu werfen, erhält dieser eine Prämie von 5000 Pfund. Schaffen mehrere Profis das perfekte Leg, wird der Bonus aufgeteilt.

Platzierung Preisgeld Sieger 60.000 Pfund Finalist 25.000 Pfund Halbfinale 17.500 Pfund Viertelfinale 10.000 Pfund Letzte 16 5.000 Pfund

Die Sieger der vergangenen Jahre