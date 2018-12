Martin Schindler scheitert bei Darts-WM gleich zum Auftakt

Martin Schindler ist gleich am ersten Tag der Darts-WM ausgeschieden. Der 22-Jährige aus Strausberg unterlag im Londoner Alexandra Palace in der ersten Runde dem Neuseeländer Cody Harris 2:3.

Bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr war Schindler ebenfalls zum Auftakt an Simon Whitlock (Australien) gescheitert.

Deutschlands Hoffnungsträger Max Hopp steigt als gesetzter Spieler erst am Samstag in der zweiten Runde gegen Danny Noppert (Niederlande) oder Royden Lam (Hongkong) ein.

Ebenfalls erst am Samstag greift Robert Marijanovic (Freudenstadt) in seinem Erstrundenduell gegen Richard North (England) in das mit umgerechnet 2,8 Millionen Euro dotierte Turnier ein.

WM-Debütant Gabriel Clemens (Honzrath) startet am Sonntag gegen Aden Kirk (England). Erstmals haben sich vier deutsche Spieler für die WM qualifiziert.

Die Engländerin Lisa Ashton (48) verlor gegen den Niederländer Jan Dekker 1:3 und verpasste damit den ersten Sieg einer Frau bei der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC). Nach dem Ausscheiden von Ashton, der amtierenden Weltmeisterin der kleineren British Darts Organisation (BDO), ist die Russin Anastassija Dobromyslowa (34) die letzte Frau im Turnier. Bei der 26. Auflage der WM gab es erstmals zwei feste Startplätze für Frauen.

Darts-WM 2019, Tag 1: Partien

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1. Runde Jeffrey de Zwaan NitinKumar 3:0 1. Runde Martin Schindler Cody Harris 2:3 1. Runde Jan Dekker Lisa Ashton 3:1 2. Runde Rob Cross Jeffrey de Zwaan

Darts-WM 2019, Tag 2: Partien, Zeitplan