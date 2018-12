Darts-WM, Halbfinale: Erst Smith vs Aspinall, dann van Gerwen vs Anderson

Die Darts-WM in London geht in die ganz heiße Phase. Im Halbfinale bekommt es zunächst Michael Smith mit Nathan Aspinall zu tun (20.30 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN), ehe der absolute Kracher zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson ansteht (23 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN).

Alle vier Halbfinalisten haben bereits 111.000 Euro sicher. Wer im Finale verliert, kassiert 222.000 Euro, der Weltmeister gar 555.000 Euro. Gespielt wird in der Runde der letzten Vier im Modus Best-of-11-Sets, zum Weiterkommen sind also sechs gewonnene Sätze nötig.

Im ersten Match des Abends bekommt es der an Nummer 10 gesetzte Engländer Smith mit seinem völlig überraschend für das Halbfinale qualifizierten Landsmann Aspinall zu tun, der gerade einmal die Nummer 56 der Welt ist. Entsprechend klar befindet sich der Bully Boy in der Favoritenrolle.

"Ich bin meinem großen Traum wieder einen Schritt näher gekommen", sagte Smith nach seinem Sieg im Viertelfinale. Derweil war The Asp fast sprachlos: "Es fühlt sich so surreal an. Der Einzug ins Halbfinale verändert mein Leben und das meiner Familie gleich mit."

Michael Smiths Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Freilos 2. Runde Ron Meulenkamp (NED) 3:1 3. Runde John Henderson (SCO) 4:2 Achtelfinale Ryan Searle (ENG) 4:1 Viertelfinale Luke Humphries (ENG) 5:1

Nathan Aspinalls Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Geert Nentjes (NED) 3:0 2. Runde Gerwyn Price (WAL) 3:2 3. Runde Kyle Anderson (AUS) 4:1 Achtelfinale Devon Petersen (RSA) 4:3 Viertelfinale Brendan Dolan (NIR) 5:1

Im zweiten Halbfinale kommt es schließlich zum Aufeinandertreffen der Schwergewichte. Der Niederländer van Gerwen, der die Nummer 1 der Welt ist und sich bereits zwei Mal den WM-Titel gesichert hat, bekommt es mit dem Schotten Anderson zu tun, der ebenfalls bereits zwei WM-Titel bei der PDC zu Buche stehen hat.

Aufgrund der bislang gezeigten Leistungen geht Mighty Mike als Favorit ins Spiel. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass man dem Flying Scotsman in großen Matches alles zutrauen muss.

"Michael ist der beste Spieler der Welt. Aber ich werde großen Spaß daran haben, ihn unter Druck zu setzen", sagte Anderson. Derweil betonte MvG, dass er sich derzeit "mental stabiler" einschätze als seinen Kontrahenten.

Übrigens geistert seit Tagen ein Gerücht durch die heiligen Darts-Hallen in London. Sollte Anderson den Titel holen, so heißt es, wird er direkt nach der Weltmeisterschaft seine Karriere beenden.

Michael van Gerwens Weg ins Halbfinale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Freilos 2. Runde Alan Tabern (ENG) 3:1 3. Runde Max Hopp (GER) 4:1 Achtelfinale Adrian Lewis (ENG) 4:1 Viertelfinale Ryan Joyce (ENG) 5:1

Gary Andersons Weg ins Halbfinale